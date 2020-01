WWE SmackDown रिजल्ट्स LIVE: 17 जनवरी, 2020 मयंक मेहता FOLLOW FEATURED WRITER न्यूज़ Published Jan 18, 2020

Jan 18, 2020 IST SHARE

रोमन लेना चाहेंगे अपना बदला रॉयल रंबल पीपीवी काफी नजदीक है और उससे पहले स्मैकडाउन का शो काफी अहम होने वाला है। पिछले हफ्ते हुए एक्शन का बिल्डअप इस हफ्ते होगा। रोमन रेंस और रॉबर्ट रूड के बीच पिछले हफ्ते स्मैकडाउन के दौरान लड़ाई हुई थी, और रॉबर्ट की वापसी ने रोमन और उनकी टीम के लिए परिणाम बदल दिए थे। र ये सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि इस हफ्ते कई रेसलर्स एक लंबे अरसे के बाद शो का हिस्सा बनेंगे और इनमें से कुछ रिंग में प्रदर्शन करेंगे। इसको देखते हुए ये बात तय है कि रोमांच और एक्शन में कोई कमी नहीं आने वाली है। # रोमन रेंस के पास बदला लेने का सुनहरा मौका रोमन रेंस और रॉबर्ट रूड दो बेहतरीन रेसलर्स है। रोमन को अबतक काफी मौके मिले है, लेकिन ये देखना होगा कि क्या रॉबर्ट रूड को भी वैसा ही पुश मिलने वाला है या नहीं। इस मैच में बाहरी दखल तो जरूर होगा जिसमें रॉबर्ट की तरफ से बैरन कॉर्बिन और डॉल्फ जिगलर होंगे जबकि रोमन का साथ देंगे उनके कजिन द उसोस। इस मैच को लेकर सभी उत्साहित हैं। इस मैच को जीतने वाले सुपरस्टार को रॉयल रंबल पीपीवी में कॉर्बिन vs रेंस मैच के लिए शर्त चुनने का मौका मिलेगा । # केन स्मैकडाउन में वापसी कर रहे हैं केन एक ऐसे रेसलर है जिनका करियर उन्हें हॉल ऑफ फेम के योग्य बनाता है। इस समय मेयर के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे केन स्मैकडाउन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। रॉयल रंबल के कुछ हफ्ते पहले अगर केन जैसे लैजेंड ने शो में आने की इच्छा जाहिर की है तो इसके कई मायने हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें मेंस रॉयल रंबल मैच में नंबर 2 पर एंट्री लेने वाले रेसलर के बारे में मालूम होने वाला है। एक बड़ा सवाल ये है कि क्या वो अपने पुराने लुक में आएँगे या फिर एक मेयर वाले लुक में। इसके साथ साथ क्या वो मेन इवेंट के दौरान आकर अगले हफ्ते के शो के लिए रोमांच बढ़ाएंगे। ये हैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सवाल जिनके जवाब हमें एपिसोड के दौरान मिल जाएंगे। # वापसी के बाद जॉन मॉरिसन का पहला मैच बिग ई और जॉन मॉरिसन के बीच एक मैच इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि आठ सालों के बाद डब्लू डब्लू ई (WWE) रिंग में एंट्री करने वाले जॉन फैंस को काफी अच्छा मनोरंजन देने वाले हैं। इसकी गारंटी इसलिए भी है क्योंकि जॉन हमेशा ही अच्छा काम करते है और फिर उनके साथ मिज़ है। वहीँ बिग ई के साथ कोफी किंग्सटन है और अगर ये मैच शो के दौरान एक टैग टीम मैच हो जाए तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए।



Advertisement

You may also like

Advertisement

Fetching more content...