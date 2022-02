WWE SmackDown रिजल्ट्स और वीडियो हाइलाइट्स: 4 फरवरी 2022 

WWE SmackDown का रॉयल रंबल (Royal Rumble 2022) के बाद हुआ पहला एपिसोड समाप्त हो चुका है। यह एपिसोड बहुत ही ज्यादा शानदार था और इसमें एक्शन की कोई कमी नहीं थी। पहले ही स्मैकडाउन (SmackDown) के लिए बड़े ऐलान कर दिए गए थे और इसी वजह से शो ने बिल्कुल भी निराश नहीं किया।

Elimination Chamber 2022, WrestleMania 38, अगले हफ्ते और 18 फरवरी को होने वाले SmackDown के लिए मैच का ऐलान भी किया गया। गोल्डबर्ग और रोंडा राउजी के रूप में दो दिग्गजों की वापसी इस हफ्ते SmackDown में हुई। दोनों दिग्गजों ने इस शो को खास बनाया और साथ ही अपने प्रतिद्वंदी को भी चुना।

गोल्डबर्ग ने जहां रोमन रेंस को चैलेंज किया और अब वो Elimination Chamber 2022 में ड्रीम मैच लड़ने वाले हैं। इसके अलावा WrestleMania 38 के लिए SmackDown विमेंस चैंपियनशिप मैच का ऐलान हो गया है। अगले हफ्ते SmackDown में शार्लेट फ्लेयर अपनी विमेंस चैंपियनशिप को डिफेंड करने वाली हैं और शिंस्के नाकामुरा भी 18 फरवरी को होने वाले SmackDown के एपिसोड में चैंपियनशिप डिफेंड करेंगे।

इस हफ्ते SmackDown में रिकोशे vs रिज हॉलैंड, शेमस - रिज हॉलैंड vs सिजेरो-रिकोशे, जिंदर महल vs शिंस्के नाकामुरा, न्यू डे vs लोस लोथारियस, आलिया vs नटालिया और जिमी उसो vs एरिक का मुकाबला भी देखने को मिला। पॉल हेमन ने Royal Rumble 2022 में एक बार फिर रोमन रेंस के साथ आने का कारण बताया। साथ ही ड्रू मैकइंटायर ने अपनी पुरानी दुश्मनी को जारी रखते हुए मैडकैप मॉस को अपना निशाना बनाया।

आइए नजर डालते हैं WWE SmackDown के रिजल्ट्स और वीडियो हाइलाइट्स पर :

#) रोमन रेंस, पॉल हेमन और द उसोज ने SmackDown की शुरुआत की। पॉल हेमन ने Royal Rumble 2022 में ब्रॉक लैसनर को छोड़ते हुए रोमन रेंस के साथ आने का कारण बताया। इस बीच गोल्डबर्ग ने वापसी की। उन्होंने बिना समय गंवाए Elimination Chamber 2022 में यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रोमन रेंस को चैलेंज किया।

Edited by मयंक मेहता