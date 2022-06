WWE दिग्गज का Roman Reigns ने किया था बुरा हाल, बिना चीटिंग के मैच जीतकर फैंस को चौंकाया था

WWE में फैंस को Hell in a Cell मैच काफी ज्यादा पसंद आता है। WWE का अगला इवेंट हैल इन ए सैल (Hell in a Cell) 2022 रहने वाला है। इस शो में सिर्फ एक Hell in a Cell मैच होगा और कई बड़े रेसलर्स इस इवेंट में नजर नहीं आएंगे। अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस (Roman Reigns) शो का हिस्सा नहीं हैं।

उन्होंने पिछले साल भी इस इवेंट में कोई मैच नहीं लड़ा था। दरअसल, वो SmackDown के एपिसोड में दिग्गज रेसलर रे मिस्टीरियो के खिलाफ Hell in a Cell मैच लड़ते हुए दिखाई दिए थे। यह मुकाबला काफी शानदार रहा था और अंत में रेंस ने एक बड़ी जीत अपने नाम करते हुए यूनिवर्सल टाइटल को रिटेन किया था।

WWE SmackDown में रोमन रेंस और रे मिस्टीरियो का Hell in a Cell मैच हुआ था

रोमन रेंस और रे मिस्टीरियो के बीच Hell in a Cell 2021 इवेंट में मैच होने वाला था। हालांकि, रे मिस्टीरियो ने इस मुकाबले को पहले बुक करने की इच्छा जताई और और रोमन रेंस इस चीज़ के लिए मान गए। इसी वजह से 18 जून 2021 को SmackDown के एपिसोड में दोनों दिग्गजों के बीच यूनिवर्सल टाइटल के लिए Hell in a Cell मैच हुआ।

इस मैच में पूरी तरह से रोमन रेंस का पलड़ा भारी रहा। उन्होंने कई अच्छे मूव्स और फिनिशर्स का इस्तेमाल किया। बीच में कई मौकों पर रे मिस्टीरियो ने वापसी करने की कोशिश की लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। रेंस ने अंत में मिस्टीरियो को रिंग के बाहर फेंका और सैल से टकराने की वजह से दिग्गज थोड़े कमजोर पड़ गए।

रेंस ने उन्हें फिर रिंग में अपने सबमिशन मूव में फंसाया और इसपर उन्होंने टैपआउट कर दिया। रोमन ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए टाइटल को रिटेन किया और फिर जिमी उसो ने आकर रेंस की जीत को सेलिब्रेट किया। मैच के बाद ट्राइबल चीफ ने एक बार फिर मिस्टीरियो को अपने सबमिशन में फंसाया। इसी के साथ शो का अंत हुआ। यह मुकाबला सही मायने में काफी धमाकेदार रहा था।

