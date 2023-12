WWE SmackDown के जबरदस्त मेन इवेंट और Roman Reigns को लेकर किए गए बड़े ऐलान के बाद फैंस की प्रतिक्रियाओं की आई बाढ़

WWE: इस हफ्ते स्मैकडाउन (SmackDown) का एपिसोड काफी जबरदस्त रहा और कई मायनों में खास भी रहा। एजे स्टाइल्स (Aj Styles) ने पिछले हफ्ते किए गए एक्शन को लेकर सफाई दी। इस बीच SmackDown के जनरल मैनेजर निक एल्डिस (Nick Aldis) ने रोमन रेंस के रॉयल रंबल (Royal Rumble) में प्रतिद्वंदी ढूंढ़ने के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच का ऐलान भी किया।

एजे स्टाइल्स vs रैंडी ऑर्टन vs एलए नाइट के बीच दो हफ्तों बाद जबरदस्त मैच देखने को मिलेगा और इस मैच को जीतने वाला सुपरस्टार Royal Rumble में रोमन रेंस को अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए चुनौती देगा। इस बीच मेन इवेंट में एजे स्टाइल्स vs सोलो सिकोआ मैच का चौंकाने वाला अंत देखने को मिला।

इसमें सबसे पहले रोमन रेंस का दखल देखने को मिला। बाद में जिमी उसो, रैंडी ऑर्टन और एलए नाइट का दखल भी देखने को मिला। अंत में स्टाइल्स, ऑर्टन और नाइट के बीच ब्रॉल के साथ शो खत्म हुआ। SmackDown के जबरदस्त मेन इवेंट और रोमन रेंस को लेकर किए गए ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आई है।

WWE SmackDown को लेकर फैंस ने क्या कहा?

(3 सुपरस्टार्स और इनमें सिर्फ एक ही Royal Rumble में रोमन रेंस का सामना कर सकता है। मुझे ट्रिपल थ्रेट मैच का बेसब्री से इंतजार है।)

(इयो कितनी शानदार हैं, आप उन्हें कैसे पसंद नहीं कर सकते हैं)

(रोमन रेंस से निक एल्डिस डरे नहीं और रोमन को उन्हें गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए, क्योंकि निक कभी भी रेसल करने के लिए आ सकत हैं)

(ट्रिपल एच इसे बुक करिए। एजे स्टाइल्स vs रोमन रेंस Royal Rumble में और रैंडी ऑर्टन vs रोमन रेंस WrestleMania में)

(मुझे जानना है कि एजे स्टाइल्स और द ओसी का क्या हुआ। वो अलग चुके हैं क्या? बहुत बुरा हुआ।)

(वो दो हफ्तों बाद New Year Resolution में यूनिवर्सल चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर के लिए एलए नाइट vs एजे स्टाइल्स vs रैंडी ऑर्टन मैच कराने वाले हैं।)

(मैंने अभी मेन इवेंट देखा। मुझे लगा कि स्टाइल्स ने 'AJ is washed' कमेंट्स देख लिए, क्योंकि वो बेस्ट इन द वर्ल्ड दिखाई दिए।)

(हमें ट्राइबल चीफ की रणनीति को एक्नॉलेज करना चाहिए। उन्होंने रैंडी ऑर्टन, एजे स्टाइल्स और एलए नाइट को एक दूसरे की हालत खराब करने दी।)

(WWE SmackDown के अंत में एजे स्टाइल्स, रैंडी ऑर्टन और एलए नाइट एक दूसरे से लड़ रहे हैं। दो हफ्तों बाद यह तीनों सुपरस्टार्स ट्रिपल थ्रेट मैच में लड़ने वाले हैं और जीतने वाले स्टार के Royal Rumble में रोमन रेंस का सामना करने का मौका मिलेगा।)

