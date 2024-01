WWE द्वारा Roman Reigns को लेकर किए गए बड़े ऐलान के बाद फैंस हुए बहुत ज्यादा खुश, प्रतिक्रियाओं की आई बाढ़

WWE: इस हफ्ते हुआ स्मैकडाउन न्यू ईयर रेवोल्यूशन (SmackDown New Year's Revolution) एपिसोड काफी ज्यादा धमाकेदार साबित हुआ और इसमें काफी कुछ देखने को मिला। शो में कई जबरदस्त मैच हुए, लेकिन एक बार फिर सभी की नज़र रोमन रेंस (Roman Reigns) के ऊपर थी। ट्राइबल चीफ ने मेन इवेंट में हुए ट्रिपल थ्रेट मैच के दौरान तीन सुपरस्टार्स के ऊपर अटैक करके बवाल मचाया।

रोमन रेंस ने रैंडी ऑर्टन, एजे स्टाइल्स और एलए नाइट पर ब्लडलाइन के अपने साथियों (सोलो सिकोआ और जिमी उसो) के साथ मिलकर अटैक किया और उनकी हालत खराब की। इसके बाद SmackDown के जनरल मैनेजर निक एल्डिस ने भी रोमन रेंस को लेकर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। एल्डिस ने पॉल हेमन को बताया कि Royal Rumble में फैटल 4वे मैच में अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप को डिफेंड करने वाले हैं।

रोमन रेंस vs एलए नाइट vs रैंडी ऑर्टन vs एजे स्टाइल्स के बीच साल 2024 के पहले प्रीमियम लाइव इवेंट में मुकाबला देखने को मिलने वाला है। इस ऐलान के बाद फैंस काफी ज्यादा खुश हैं और इस मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आई है।

WWE SmackDown New Year's Revolution में Roman Reigns के मैच का ऐलान होने के बाद फैंस ने क्या कहा?

(रंबल में फैटल 4वे होने वाला है। यह रोमन के मौजूदा न का सबसे शानदार मैचों में से एक हो सकता है। क्या बेहतरीन अंत।)

(रोमन रेंस इस तरह Royal Rumble में अपने तीनों प्रतिद्वंदियों को पिन करने वाले हैं।)

(यह काफी ज्यादा शानदार होने वाला है। में Royal Rumble का इंतजार नहीं कर सकता।)

(मैं यह होते हुए देख सकता हूं कि रंबल में रोमन के टाइटल रिटेन करने के बाद रॉक एंट्री कर सकते हैं और उनका रेंस के साथ सैगमेंट देखने को मिल सकता है, जिसके बाद ड्रीम मैच सेटअप किया जा सके।)

(मैं रैंडी ऑर्टन और रोमन रेंस के बीच वन ऑन वन मैच देखना चाहती हूं, लेकिन यह मुकाबला जरूर एपिक होने वाला है।)

(रोमन रेंस सभी को दिखा रहे हैं कि यह उनका शो है और हेड ऑफ द टेबल रेंस ही हैं।)

(रिंग में मौजूद सभी रेसलर्स की शक्ल को देखिए। उन सभी को पता है कि वो हेड ऑफ द टेबल से डरते हैं, सभी के ट्राइबल चीफ, अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन, रोमन रेंस)

(रोमन रेंस ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हैं, उनके जैसा कोई भी नहीं है।)

(यह रोमन रेंस की दुनिया है और हम इसमें रह रहे हैं)

