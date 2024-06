WWE SmackDown में Clash at the Castle के लिए बहुत बड़े मुकाबले का होगा ऐलान? अनडिस्प्यूटेड चैंपियन को लेकर सामने आई बड़ी जानकारी

Undisputed WWE Champion Cody Rhodes Match: WWE इस हफ्ते स्मैकडाउन (SmackDown) में कोडी रोड्स (Cody Rhodes) से जुड़ा बड़ा ऐलान कर सकती है। हालिया रिपोर्ट में इस चीज़ का खुलासा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि WWE कोडी के अगले टाइटल डिफेंस का ऐलान करने वाली हैं।

निक एल्डिस द्वारा अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप मैच देने से इंकार करने के बाद एजे स्टाइल्स पिछले हफ्ते SmackDown में क्राउड को एड्रेस करने के लिए रिंग में आए। इस दौरान उन्होंने रिटायरमेंट लेने का नाटक किया और रोड्स पर धोखे से जबरदस्त हमला कर दिया।

डेव मैल्टज़र ने Wrestling Observer Newsletter पर अपनी रिपोर्ट में बताया कि कंपनी का इस हफ्ते SmackDown में Clash at the Castle के लिए कोडी रोड्स vs एजे स्टाइल्स का अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप रीमैच ऐलान करने का प्लान है। डेव ने बताया,

"कोडी रोड्स vs एजे स्टाइल्स Clash at the Castle में हो सकता है और वो लोग इसका ऐलान इस हफ्ते SmackDown में कर सकते हैं। आप एंगल को देख सकते हैं। मुझे पक्के तौर पर पता नहीं था कि वो लोग इसका किस प्रीमियम लाइव इवेंट में आयोजन कराएंगे क्योंकि वो लोग इसे टोरंटो शो के लिए रोक कर रख सकते थे क्योंकि टोरंटो को बड़े मैच की जरूरत है। हालांकि, मुझे बताया कि इसका आयोजन Clash at the Castle में होगा।"

NotSam Wrestling Podcast पर बात करते हुए WWE पर्सनालिटी सैम रॉबर्ट्स ने दावा किया कि WWE Clash at the Castle में कोडी रोड्स vs एजे स्टाइल्स रीमैच बुक कर सकती है। उनका यह भी मानना है कि एजे इस संभावित मुकाबले में कोडी को हरा सकते हैं। सैम ने कहा,

"क्या कोडी का रन बिना किसी बाधा के जारी रहना चाहिए। क्या हमें एजे की शॉकिंग जीत देखने को मिल सकती है? हम एजे और कोडी के बीच तीन मैच करा सकते हैं। हालांकि, ऐसा करने का मतलब रहेगा अगर कोडी दो मौकों पर स्टाइल्स को हरा देते हैं। इसके बजाए अगर कोई स्टोरी हो जैसा कि उन्होंने इस रीमैच के साथ किया है।"