WWE के मौजूदा चैंपियन की AEW Superstar के साथ खास तस्वीर आई सामने, कंपनी से निकाला गया दिग्गज भी रहा मौजूद

Liv Morgan: WWE SmackDown विमेंस चैंपियन लिव मॉर्गन (Liv Morgan) का जलवा इस समय चल रहा हैं। AEW स्टार MJF के साथ वो इस बार नजर आईं। रेसलिंग में अक्सर ऐसा देखा जाता है सभी एक-दूसरे के दोस्त होते हैं। अन्य प्रमोशन में काम करने वाले भी साथ नजर आते हैं। WWE के बाद रेसलिंग में अब AEW का नाम लिया जाता है। AEW में कई बड़े सुपरस्टार मौजूद है जो पहले WWE में काम करते थे। इस वजह से भी इन सुपरस्टार्स की मुलाकात होती रहती है।

WWE में रोंडा राउजी को हराकर लिव मॉर्गन ने SmackDown विमेंस चैंपियनशिप जीती थी

रियल लाइफ में कुछ AEW सुपरस्टार और WWE सुपरस्टार बहुत अच्छे दोस्त हैं। कई बार साथ में ये सुपरस्टार्स नजर आते हैं। लिव मॉर्गन ने भी एक तस्वीर MJF के साथ साझा की। उन्होंने कैप्शन में Better than you लिखा। अक्सर ये चीज अच्छे दोस्त के लिए लिखी जाती है।

लिव मॉर्गन के कई पुराने दोस्तों ने अब AEW ज्वाइन कर लिया है। लिव मॉर्गन का इन सभी के साथ अच्छा रिलेशन है। पूर्व WWE सुपरस्टार लाना भी लिव मॉर्गन और MJF के साथ मौजूद थीं। ये सभी किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में मिले थे।

इस साल Money in the Bank इवेंट में लिव मॉर्गन को बहुत बड़ी सफलता मिली थी। लिव मॉर्गन ने रोंडा राउजी को हराकर SmackDown विमेंस चैंपियनशिप जीती थीं। लिव मॉर्गन और राउजी के बीच राइवलरी अभी तक अच्छी रही। चैंपियन के तौर पर लिव मॉर्गन ने भी अच्छा काम किया। WWE ने बहुत लंबे समय बाद उनके ऊपर भरोसा जताया है। इस भरोसे को अभी तक लिव मॉर्गन ने कायम रखा है। लिव मॉर्गन का ये चैंपियनशिप रन अभी लंबा चलेगा। ट्रिपल एच के पास अब WWE की जिम्मेदारी है। ट्रिपल एच के अंडर में NXT में लिव मॉर्गन ने अच्छा काम किया था। ट्रिपल एच आगे लिव मॉर्गन को बड़ा पुश भी दे सकते हैं। ऐसा होगा तो फिर लिव मॉर्गन के फैंस खुश हो जाएंगे।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

LIVE POLL Q. 0 votes so far