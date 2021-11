WWE में रोमन रेंस के नए ग्रुप द ब्लडलाइन की शुरुआत कैसे हुई, पढ़िए पूरी कहानी

WWE में इस समय द ब्लडलाइन (The Bloodline) को सबसे बढ़िया फैक्शन माना जा सकता है। यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस (Roman Reigns) और स्मैकडाउन (SmackDown) टैग टीम चैंपियंस द उसोज़ (The Usos) इस फैक्शन का हिस्सा है। यह सुपरस्टार्स मिलकर लगातार SmackDown में अच्छा काम कर रहे हैं। इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि किस तरह ब्लडलाइन फैक्शन को तैयार किया गया।

WWE में रोमन रेंस और द उसोज़ किस तरह साथ आए?

- रोमन रेंस ने SummerSlam 2020 में चौंकाने वाली वापसी की थी। इसके बाद SmackDown के अगले ही एपिसोड में एक बैकस्टेज सैगमेंट देखने को मिला था जहां एडम पीयर्स चैंपियनशिप मैच का कॉन्ट्रैक्ट लेकर गए थे। इस सैगमेंट में पता चला था कि रोमन रेंस और पॉल हेमन साथ आ गए हैं।

- रोमन रेंस ने जे उसो को Clash of Champions और Hell in a Cell 2020 पीपीवी में पराजित कर दिया था। Hell in a Cell के बाद SmackDown के एपिसोड में रोमन रेंस ने प्रोमो कट करते हुए जे उसो को कहा था कि उन्हें यूनिवर्सल चैंपियन के साथ आना पड़ेगा वरना उन्हें परिवार से बाहर कर दिया जाएगा।

- एक हफ्ते बाद 6 नवंबर 2020 को SmackDown के एपिसोड में जे उसो और केविन ओवेंस के बीच मैच हुआ। इस मैच के बीच रोमन का थीम सॉन्ग बजा और इससे रेफरी का ध्यान भटक गया। जे उसो ने ओवेंस पर लौ-ब्लो लगा दिया और फिर उन्होंने फ्रॉग स्प्लैश लगाकर मैच को जीता। जे उसो ने पॉल हेमन से हाथ मिलाया और रोमन रेंस के साथ सेलिब्रेट किया। इस तरह जे उसो और रोमन रेंस साथ आए।

- काफी समय तक रोमन रेंस और जे उसो साथ नजर आए। बाद में जिमी उसो की वापसी देखने को मिली। पहले वो रोमन के खिलाफ थे। हालांकि, 9 जुलाई 2021 को SmackDown के एपिसोड में उसोज़ और रोमन रेंस ने साथ आने का निर्णय लिया। इसी तरह ब्लडलाइन के तीनों सदस्य पूरी तरह साथ आ गए।

ALSO READ Article Continues below

इसके बाद से लगातार द उसोज़ और रोमन रेंस मिलकर SmackDown को चला रहे हैं। साथ ही लगातार अपने प्रदर्शन से फैंस को प्रभावित कर रहे हैं।

Edited by Ujjaval Palanpure