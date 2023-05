37 साल के WWE रेसलर ने Night of Champions से पहले अपने बेटे के साथ वर्कआउट का वीडियो किया पोस्ट, देखकर आपको आएगा मजा 

Mustafa Ali: 37 साल के WWE रेसलर मुस्तफा अली (Mustafa Ali) ने इस बार एक खास वर्कआउट का वीडियो अपने बेटे के साथ पोस्ट किया है। ये वीडियो देखकर आपको जरूर अच्छा लगेगा।

Night of Champions का आयोजन 27 मई को सऊदी अरब में होगी। इस शो में बड़े मुकाबले फैं को देखने को मिलेंगे। अली भी इस शो में अपने करियर का सबसे बड़ा मुकाबला लड़ेंगे। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए वो गुंथर को चुनौती पेश करेंगे। गुंथर को हराना उनके लिए आसान काम नहीं होगा। खैर वो इसके लिए इस समय खूब मेहनत भी कर रहे हैं।

धमाकेदार प्रीमियम लाइव इवेंट से पहले अली ने अपने बेटे के साथ ट्विटर पर एक खास वीडियो अपलोड किया। दोनों बाप-बेटे जबरदस्त अंदाज में पुशअप्स मार रहे हैं। इसके जरिए उन्होंने गुंथर को भी चेतावनी दे दी है।

हाल ही में Raw में गुंथर को टाइटल मैच में चुनौती देने के लिए बैटल रॉयल मुकाबला हुआ था। किसी ने नहीं सोचा था कि अली इस मुकाबले में जीत जाएंगे। एक पॉजिटिव इनर्जी के साथ वो मैच में नज़र आए थे। WWE ड्राफ्ट में उन्हें किसी भी ब्रांड में नहीं डाला गया। वो इस समय फ्री एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। शायद कंपनी ने उनके लिए कुछ अच्छा प्लान बनाया है।

क्या WWE Night of Champions में Mustafa Ali इतिहास रच पाएंगे?

अली अगर Night of Champions में चैंपियन बन गए तो फिर मजा आ जाएगा। गुंथर को चैंपियन के रूप में 345 दिन हो गए। अपने इस टाइटल रन में वो कुछ बड़े सुपरस्टार्स को हरा चुके हैं। अली अब उनके खिलाफ किस तरह का प्रदर्शन करेंगे ये देखने वाली बात होगी। अली Night of Champions में इतिहास भी रच सकते हैं। अगर वो गुंथर का टाइटल रन खत्म कर देंगे तो फिर अपने करियर में वो खास उपलब्धि हासिल कर लेंगे। ऐसा लग भी रहा है कि अली को कंपनी द्वारा अब पुश दिया जाएगा। कुछ ही दिन बाद पता चल जाएगा कि Night of Champions में अली नए इंटरकॉन्टिनेंट चैंपियन बन पाएंगे या नहीं।

