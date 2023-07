Roman Reigns ने WWE SummerSlam 2023 में अपने भाई के खिलाफ मैच बुक होने के बाद तोड़ी चुप्पी, दो शब्दों में दिया बड़ा मैसेज

Roman Reigns: WWE SmackDown में इस हफ्ते समरस्लैम (SummerSlam) के लिए जे उसो (Jey Uso) के खिलाफ मैच बुक होने के बाद अब रोमन रेंस (Roman Reigns) ने चुप्पी तोड़ी है। बता दें, इस हफ्ते स्मैकडाउन (SmackDown) के मेन इवेंट में रोमन रेंस और जे उसो का आमना-सामना हुआ था। इसी सैगमेंट के दौरान इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच SummerSlam 2023 के लिए ट्राइबल कॉम्बैट मैच बुक किया गया।

रोमन रेंस ने इस मैच में अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के साथ-साथ अपना 'ट्राइबल चीफ' स्टेट्स भी दांव पर लगा दिया है। बता दें, इस हफ्ते SmackDown के अंतिम पलों में जे उसो ने सोलो सिकोआ को सुपरकिक जड़ दिया था। इसके बाद रोमन रेंस रिंग के बाहर चले गए थे और जल्द ही शो ऑफ एयर हो गया था। अब रोमन रेंस ने SummerSlam में जे उसो के खिलाफ मैच बुक होने को लेकर चुप्पी तोड़ते हुए अपने ट्वीट में 'ट्राइबल कॉम्बैट' लिखा है। इस चीज़ के जरिए रोमन रेंस ने शायद मैसेज देने की कोशिश की है कि वो इस बड़े मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

WWE सुपरस्टार रोमन रेंस SummerSlam 2023 में जे उसो से बदला चाहेंगे

Money in the Bank 2023 में जे उसो ने रोमन रेंस को पिन करते हुए उनके 1294 दिन लंबे स्ट्रीक को खत्म कर दिया था। इस मैच से पहले रोमन रेंस को WWE टीवी पर आखिरी बार साल 2019 में पिन किया गया था और जे उसो ने Money in the Bank 2023 में असंभव चीज़ को संभव कर दिखाया था। रोमन रेंस अभी भी अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन हैं और जे उसो SummerSlam 2023 में उनसे यह टाइटल जीतने की पूरी कोशिश करेंगे।

वहीं, ट्राइबल चीफ का SummerSlam 2023 में पूरा ध्यान जे उसो को हराकर उनसे अपना बदला लेने पर होगा। बता दें, जे उसो को साल 2020 में भी रोमन रेंस के खिलाफ वर्ल्ड टाइटल मैच लड़ने का मौका मिला था लेकिन जे उसो उस वक्त रोमन को हरा नहीं पाए थे। भले ही, SummerSlam 2023 में होने जा रहे मैच का नतीजा कुछ भी आए लेकिन यह बात तो पक्की है कि यह मुकाबला देखने में काफी मजा आने वाला है।