WWE Live Event रिजल्ट्स: Roman Reigns ने सबसे बड़े दुश्मन को हराया, Veer Mahaan की पूर्व चैंपियन के खिलाफ जबरदस्त जीत 

WWE ने 15 मई को रोअनोके में संडे स्टनर (Sunday Stunner) लाइव इवेंट का आयोजन किया। एक बार फिर रॉ (Raw) और स्मैकडाउन (SmackDown) के प्रमुख सुपरस्टार्स ने इस इवेंट में हिस्सा लेते हुए धमाल मचाया। मेन इवेंट में अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस (Roman Reigns) का मैच हुआ।

इस इवेंट में यूनिवर्सल चैंपियनशिप, यूएस चैंपियनशिप, SmackDown टैग टीम चैंपियनशिप और विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मुकाबले देखने को मिले। हालांकि Raw विमेंस चैंपियन बियांका ब्लेयर, SmackDown विमेंस चैंपियन रोंडा राउजी, आईसी चैंपियन रिकोशे और Raw टैग टीम चैंपियंस RK-Bro (रैंडी ऑर्टन और रिडल) इस इवेंट में लड़ते हुए दिखाई नहीं दिए। उनकी कमी काफी ज्यादा खली।

हालांकि शो में कई जबरदस्त नॉन-टाइटल मैच भी देखने को मिले। वीर महान vs ड्रू गुलक, कोडी रोड्स vs सैथ रॉलिंस, असुका vs बैकी लिंच जैसे बड़े मुकाबले भी इस इवेंट में हुए। जजमेंट डे के दोनों सदस्यों के लिए यह शो बिल्कुल भी यादगार नहीं रहा और उन्हें हार का सामना करना पड़ा।

WWE Sunday Stunner लाइव इवेंट में हुए सभी मैचों के रिजल्ट्स इस प्रकार हैं:

#) WWE सुपरस्टार लिव मॉर्गन ने सिंगल्स मुकाबले में जजमेंट डे की रिया रिप्ली को शिकस्त दी।

#) भारतीय सुपरस्टार वीर महान का मुकाबला ड्रू गुलक से हुआ और महान ने पूर्व चैंपियन को हराते हुए एक बार फिर जबरदस्त जीत दर्ज की।

#) SmackDown टैग टीम चैंपियनशिप के लिए हुए मुकाबले में द उसोज ने द न्यू डे को हराते हुए अपने टाइटल को रिटेन किया।

#) असुका ने पूर्व विमेंस चैंपियन बैकी लिंच को सिंगल्स मैच में हराया।

#) दिग्गज सुपरस्टार कोडी रोड्स ने सिंगल्स मैच में पूर्व यूनिवर्सल चैंपियन चैंपियन सैथ रॉलिंस को मात दी।

#) थ्योरी और फिन बैलर के बीच यूएस चैंपियनशिप के लिए हुआ मुकाबला DQ के जरिए समाप्त हुआ। इस मैच में डेमियन प्रीस्ट का दखल देखने को मिला और एजे स्टाइल्स ने भी फिन बैलर का बचाव किया।

#) फिन बैलर और एजे स्टाइल्स ने टैग टीम मुकाबले में यूएस चैंपियन थ्योरी और डेमियन प्रीस्ट को शिकस्त दी।

#) साशा बैंक्स और नेओमी ने टैग टीम मुकाबले में शायना बैजलर और नटालिया को हराते हुए विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप को सफलतापूर्वक रिटेन किया।

#) मेन इवेंट में रोमन रेंस का मुकाबला अपने सबसे बड़े दुश्मन ड्रू मैकइंटायर के खिलाफ हुआ। इस मैच में रोमन रेंस ने मैकइंटायर को हराते हुए अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को सफलतापूर्वक रिटेन किया।

Marquis @TheMarkMan92 Naomi and Sasha retain against Shayna and Natalya!! #WWERoanoke Naomi and Sasha retain against Shayna and Natalya!! #WWERoanoke https://t.co/DfYLNodagy

