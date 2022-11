WWE रिजल्ट्स: Roman Reigns के भाइयों की करारी हार, चैंपियनशिप मैच का चौंकाने वाला अंत

WWE: WWE ने 20 नवंबर को स्टेट कॉलेज, पीए में संडे स्टनर (Sunday Stunner) का आयोजन कराया। इस लाइव इवेंट में रॉ (Raw) और स्मैकडाउन (SmackDown) के मुख्य सुपरस्टार्स ने हिस्सा लिया। रोमन रेंस (Roman Reigns) के तीनों भाइयों की एक बार फिर करारी हार हुई।

Sunday Stunner के मेन इवेंट में यूएस चैंपियनशिप के लिए चार सुपरस्टार्स के बीच फैटल 4वे मुकाबला देखने को मिला। सैथ रॉलिंस vs ऑस्टिन थ्योरी vs मैट रिडल vs मुस्तफा अली के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। यूएस चैंपियनशिप के अलावा सिर्फ आईसी चैंपियनशिप के लिए ही मुकाबला देखने को मिला।

आईसी चैंपियनशिप के लिए मुकाबले का चौंकाने वाला अंत देखने को मिला और बाहरी दखल ने मैच को खराब कर दिया। Raw-SmackDown विमेंस चैंपियनशिप, WWE टैग टीम चैंपियनशिप और अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए शो में मुकाबला देखने को नहीं मिला।

WWE Sunday Stunner में हुए सभी मैचों के रिजल्ट्स इस प्रकार हैं:

#) गुंथर और शेमस के बीच आईसी चैंपियनशिप के लिए सिंगल्स मैच का अंत इम्पीरियम के दोनों सदस्यों के दखल के कारण DQ के जरिए समाप्त हुआ। इसके बाद शेमस और रिज हॉलैंड vs जियोवानी विंची और लुडविग काइजर के बीच टैग टीम मुकाबला बुक हुआ। मैच के DQ के जरिए समाप्त होने के कारण गुंथर ने अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया।

#) द ब्रॉलिंग ब्रूट्स के शेमस और रिज हॉलैंड ने टैग टीम मुकाबले में द इम्पीरियम के जियोवानी विंची और लुडविग काइजर को शिकस्त दी।

#) लिव मॉर्गन ने सिंगल्स मुकाबले में सोन्या डेविल को हराया।

#) कैरियन क्रॉस और ड्रू मैकइंटायर के बीच स्टेट कॉलेज स्ट्रीट फाइट मुकाबला हुआ। अंत में इस मैच को पूर्व चैंपियन ड्रू मैकइंटायर ने जीता।

#) पूर्व आईसी चैंपियन रिकोशे ने सिंगल्स मैच में एलए नाइट को मात दी।

#) ब्रॉन स्ट्रोमैन, जेवियर वुड्स और कोफी किंग्सटन का सिक्स मैन टैग टीम मुकाबले में सामना द ब्लडलाइन के द उसोज़ और सोलो सिकोआ के खिलाफ हुआ। इस मैच में जीत मॉन्स्टर ऑफ ऑल मॉन्स्टर्स और द न्यू डे ने इस मुकाबले को जीता।

#) मेन इवेंट में यूएस चैंपियनशिप के लिए सैथ रॉलिंस, मैट रिडल, मुस्तफा अली और ऑस्टिन थ्योरी के बीच फैटल 4वे मैच हुआ। इस मैच में सैथ रॉलिंस ने जीत दर्ज करते हुए यूएस चैंपियनशिप को सफलतापूर्वक रिटेन किया।

(नोट: WRESTLING BODYSLAM ने WWE Sunday Stunner में हुए मैचों के रिजल्ट्स को रिपोर्ट किया)

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

Poll : 0 votes