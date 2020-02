WWE Super ShowDown 2020 के स्टेज की पहली तस्वीर सामने आई

सऊदी अरब में 27 फरवरी को WWE का बड़ा पीपीवी सुपर शोडाउन होगा। इसकी तैयारी लगभग पूरी हो गई है। मैच कार्ड पूरी तरह तैयार कर लिया गया है। बड़े टाइटल इस इवेंट में डिफेंड किए जाएंगे। मोहमद अब्दु एरीना में इस इवेंट का आयोजन किया जाएगा। इस वेन्यू में WWE का पहला शो होगा। स्टेज भी पूरी तरह तैयार किया जा चुका है। WWE सुपर शोडाउन रिंग की कुछ झलकियां अब देखने को मिल रही है। कुछ तस्वीरें रिंग के निर्माण की सामने आ रही है।

WWE सुपर शोडाउन इवेंट का अब तक का मैच कार्ड:

1- 'द फीन्ड' ब्रे वायट vs गोल्डबर्ग (यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच)

2- ब्रॉक लैसनर vs रिकोशे (WWE चैंपियनशिप )

3- न्यू डे (बिग ई और कोफी किंग्सटन) vs जॉन मॉरिसन और द मिज (स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप)

4- रोमन रेंस vs किंग कॉर्बिन (स्टील केज मैच)

5- एजे स्टाइल्स vs आर ट्रुथ vs एरिक रोवन vs रूसेव vs बॉबी लैश्ले vs एंड्राडे (तुवेक ट्रॉफी गौंटलेट मैच)

6- सैथ रॉलिंस और बडी मर्फी vs द स्ट्रीट प्रॉफिट्स (रॉ टैग टीम चैंपियनशिप)

7- बेली vs नेओमी (स्मैकडाउन विमेंस चैंपियनशिप)

आने वाले हफ्तों में यह भी देखना होगा WWE किस तरह सभी मैचों को बुक करती है, क्योंकि जो कुछ भी सुपर शोडाउन में होगा उसका सीधा असर रोड टू रेसलमेनिया पर भी पड़ेगा। खैर सऊदी अरेबिया के फैंस के लिए यह अच्छी खबर है कि उन्हें रोमन रेंस, गोल्डबर्ग, फीन्ड, ब्रॉक लैसनर जैसे कई दिग्गज सुपरस्टार्स को लाइव रेसलिंग करते हुए देखने का मौका मिलेगा। हालांकि जॉन सीना और डेनियल ब्रायन जैसे दिग्गज इस इवेंट में नजर नहीं आएंगे।

