WWE रिजल्ट्स: Roman Reigns के भाइयों की हुई करारी हार, Fathers Day पर बाप ने हज़ारों फैंस के सामने की बेटे की बुरी तरह पिटाई

WWE: WWE ने 18 जून को फादर्स डे (Father's Day) के मौके पर चार्ल्सटन में लाइव इवेंट (WWE Supershow) का आयोजन कराया। इस इवेंट में रेड और ब्लू ब्रांड के कई प्रमुख स्टार्स ने हिस्सा लेते हुए फैंस को एंटरटेन किया। हालांकि शो का सबसे जबरदस्त मुकाबला बाप-बेटे के बीच ही हुआ।

दिग्गज रे मिस्टीरियो ने हज़ारों फैंस के सामने Fathers Day के मौके पर अपने ही बेटे डॉमिनिक मिस्टीरियो का सामना स्ट्रीट फाइट में किया। उन्होंने डॉम के ऊपर अपना पूरा गुस्सा निकाला और उनकी जबरदस्त तरीके से पिटाई भी की। शो में भले ही रोमन रेंस ने हिस्सा नहीं लिया, लेकिन उनके दो भाई जिमी और जे उसो टैग टीम चैंपियनशिप मैच का हिस्सा थे, जहां उन्हें करारी शिकस्त झेलनी पड़ी।

इसके अलावा मेन इवेंट में सैथ रॉलिंस ने अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को डिफेंड किया। साथ ही आईसी चैंपियन, यूएस चैंपियन और टैग टीम चैंपियंस ने सफलतापूर्वक अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड भी किया। अब बिना किसी देरी के आइए नज़र डालते हैं सुपर शो के रिजल्ट्स पर:

WWE Supershow में हुए मैचों में किन सुपरस्टार्स की जीत हुई?

1- बैकी लिंच, शॉट्ज़ी और मीचीन ने सिक्स विमेंस टैग टीम मुकाबले में इयो स्काई, चेल्सी ग्रीन और ज़ोई स्टार्क को हराया। बैकी ने चेल्सी को टैप आउट कराते हुए अपनी टीम को जीत दिलाई।

2- बॉबी लैश्ले ने कैरियन क्रॉस को रनिंग पावरस्लैम देते हुए हराया।

3- ऑस्टिन थ्योरी और शेमस के बीच यूएस चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिला। थ्योरी ने जीत दर्ज करते हुए अपने टाइटल को रिटेन किया और मैच के बाद शेमस ने मौजूदा चैंपियन पर ब्रोग किक लगाई।

4- टैग टीम चैंपियनशिप के लिए केविन ओवेंस-सैमी ज़ेन vs द उसोज़ vs द वाइकिंग रेडर्स vs द अल्फा अकादमी के बीच फैटल 4वे मैच देखने को मिला। केविन ओवेंस और ज़ेन ने जीत दर्ज करते हुए अपनी चैंपियनशिप को रिटेन किया।

5- कोडी रोड्स और फिन बैलर के बीच सिंगल्स मैच हुआ, जिसमें जीत द अमेरिकन नाईटमेयर ने दर्ज की।

6- आईसी चैंपियनशिप के लिए गुंथर vs मैट रिडल vs शिंस्के नाकामुरा मैच देखने को मिला। गुंथर ने नाकामुरा को पिन करते हुए अपनी चैंपियनशिप को सफलतापूर्वक रिटेन किया।

7- रे मिस्टीरियो और डॉमिनिक मिस्टीरियो के बीच Father's Day स्ट्रीट फाइट मुकाबला देखने को मिला। इस मैच में रे ने अपने बेटे की बुरी हालत करते हुए उन्हें हराते हुए जबरदस्त जीत दर्ज की।

8- सैथ रॉलिंस ने मेन इवेंट में डेमियन प्रीस्ट को हराते हुए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को सफलतापर्वक रिटेन किया।

(नोट: WRESTLING BODYSLAM ने Supershow में हुए मैचों को रिपोर्ट किया)

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

Poll : 0 votes