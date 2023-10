WWE रिजल्ट्स: Roman Reigns की 1140 दिनों बाद भी बादशाहत बरकरार, सबसे बडे़ हील ने फेमस Superstar को चैंपियनशिप मैच में हराया

WWE: WWE ने 14 अक्टूबर को Kansas City में सुपरशो (Supershow) का आयोजन कराया। यह लाइव इवेंट बहुत ज्यादा खास रहा, क्योंकि अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस (Roman Reigns) ने लंबे समय बाद कोई मैच लड़ा और शानदार जीत दर्ज करते हुए फैंस को खुश होने का मौका दिया।

मेन इवेंट में रोमन रेंस vs सैमी ज़ेन अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप देखने को मिला। इसके अलावा शो में सैथ रॉलिंस vs शिंस्के नाकामुरा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, गुंथर vs चैड गेबल आईसी चैंपियनशिप, कोडी रोड्स-जे उसो vs इम्पीरियम अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप, डॉमिनिक मिस्टीरियो vs रिकोशे नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप और इयो स्काई vs ओस्का vs शार्लेट फ्लेयर विमेंस चैंपियनशिप मैच देखने को मिला।

इस बीच रे मिस्टीरियो ने यूएस चैंपियनशिप, रिया रिप्ली ने विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप और चेल्सी ग्रीन-पाइपर निवेन ने विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप को डिफेंड नहीं किया। शो काफी ज्यादा जबरदस्त रहा और एलए नाइट भी एक्शन में दिखाई दिए। आइए नज़र डालते हैं WWE Supershow के रिजल्ट्स पर।

WWE Supershow (14 अक्टूबर 2023) में हुए सभी मैचों के रिजल्ट्स इस प्रकार हैं:

-) कोडी रोड्स और जे उसो ने द इम्पीरियम के लुडविग काइजर और जियोवानी विंची को हराते हुए अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप को सफलतापूर्वक रिटेन किया।

-) NXT नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप के लिए डॉमिनिक मिस्टीरियो vs रिकोशे मैच देखने को मिला। डॉमिनिक ने जीत दर्ज करते हुए अपने टाइटल को सफलतापूर्वक रिटेन किया। सबसे बड़े हील ने यहां पर जीत दर्ज की।

-) एलए नाइट और जिमी उसो के बीच मुकाबला सोलो सिकोआ के दखल के कारण खत्म हुए। नाइट ने DQ के जरिए जीत हासिल की।

-) आईसी चैंपियनशिप के लिए गुंथर और चैड गेबल के बीच सिंगल्स मैच देखने को मिला। गुंथर ने इस मैच में जीत दर्ज करते हुए आईसी टाइटल को सफलतापूर्वक रिटेन किया।

-) सैथ रॉलिंस vs शिंस्के नाकामुरा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए स्ट्रीट फाइट मैच देखने को मिला। रॉलिंस ने जीत दर्ज करते हुए अपनी चैंपियनशिप को रिटेन किया।

-) कार्लिटो और विल्डे ने टैग टीम मुकाबले में द स्ट्रीट प्रॉफिट्स के एंजेलो डॉकिंस और मोंटेज़ फोर्ड को शिकस्त दी।

-) WWE विमेंस चैंपियनशिप के लिए इयो स्काई vs ओस्का vs शार्लेट फ्लेयर के बीच ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिला। स्काई ने जीत दर्ज करते हुए अपने टाइटल को रिटेन किया।

-) रोमन रेंस vs सैमी ज़ेन के बीच अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मुकाबला देखने को मिला, जिसे रोमन रेंस ने जीतते हुए अपने टाइटल को रिटेन रखा और 1140 दिनों बाद भी उनकी बादशाहत को बरकरार रखा। इस बीच रोमन रेंस के ऊपर नाइट ने भी अटैक किया और उनके ऊपर BFT मूव लगाया।

