"मैंने पहले ही कहा था"- WWE दिग्गज ने Money in the Bank लैडर मैच में क्वालीफाई करने के बाद फैंस को भेजा यह मैसेज

Bayley: इस हफ्ते WWE स्मैकडाउन (SmackDown) में बेली (Bayley) का सामना मनी इन द बैंक (Money in the Bank 2023) क्वालीफाइंग मैच में मीचीन (Michin) के खिलाफ हुआ था। इस मैच में रोल मॉडल ने मीचीन को हराकर Money in the Bank लैडर मैच में अपनी जगह पक्की कर ली है। MITB लैडर मैच में क्वालीफाई करने के बाद दिग्गज की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने फैंस को भी मैसेज दिया है।

मीचीन को हराने के बाद WWE दिग्गज ने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की है। इस फोटो में उन्होंने अपने फैंस को कहा है कि उन्होंने पहले ही इस बात को बताया था कि वो MITB लैडर मैच में अपनी जगह पक्की कर लेंगी। उन्होंने अपने फोटो शेयर करते हुए लिखा,

" मैंने पहले ही कहा था!!! लंदन में मिलते हैं, इडियट्स,"

WWE Money in the Bank लैडर मैच में Bayley के अलावा Iyo Sky ने भी बनाई अपनी जगह

बेली के अलावा डैमेज कंट्रोल की एक और मेंबर इयो स्काई ने भी WWE Money in the Bank लैडर मैच में अपनी जगह पक्की कर ली है। SmackDown शो में Money in the Bank क्वालीफाइंग मैच में उनका सामना शॉट्ज़ी से हुआ था। इस मैच में बेली की मदद से इयो स्काई ने जीत हासिल की। दरअसल, बेली इस मैच के बीच में आ गई थीं और उनके द्वारा किए गए अटैक का फायदा इयो ने उठाया।

फिलहाल सभी की निगाह विमेंस Money in the Bank लैडर मैच पर टिक गई है। अभी तक बैकी लिंच, इयो स्काई, बेली, ज़ेलिना वेगा, ज़ोई स्टार्क जैसे स्टार्स ने इस मैच में अपनी जगह पक्की कर ली है। पूरी तरह उम्मीद की जा सकती है कि इस साल विमेंस MITB लैडर मैच काफी ज्यादा धमाकेदार रह सकता है और देखना होगा कि कंंपनी किस तरह इस मुकाबले को बुक करती है।

आपको बता दें कि अभी तक इयो स्काई को इस मैच को जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। हालांकि WWE जरूर अंतिम समय में अपना प्लान बदल सकती है।

