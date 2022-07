WWE के मौजूदा चैंपियन की बैकस्टेज वीडियो पर Bayley ने दी चौंकाने वाली प्रतिक्रिया

WWE स्टार बेली (Bayley) ने हाल ही में ट्विटर पर लिव मॉर्गन (Liv Morgan) को लेकर एक बेहद मजाकिया टिप्पणी की है। WWE ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मॉर्गन अपने स्मैकडाउन (SmackDown) विमेंस चैंपियनशिप बेल्ट पर कस्टम साइड प्लेट लगने के बाद खुशी मना रही थीं।

WWE @WWE @YaOnlyLivvOnce can’t hide her excitement upon seeing the new custom side plates on her #SmackDown Women’s Championship for the very first time. .@YaOnlyLivvOnce can’t hide her excitement upon seeing the new custom side plates on her #SmackDown Women’s Championship for the very first time. https://t.co/s5XPdJKtGq

इस क्लिप पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बेली ने कहा,

"शुरुआत में तुम डॉग की तरह क्यों चिल्ला रही थी।"

Bayley @itsBayleyWWE @YaOnlyLivvOnce Why’d you spin like a dog in the beginning @YaOnlyLivvOnce Why’d you spin like a dog in the beginning

Money in the Bank प्रीमियम लाइव इवेंट में मॉर्गन ने SmackDown विमेंस चैंपियनशिप को जीता था। उन्होंने रोंडा राउजी के खिलाफ अपना कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन करते हुए पहली बार WWE में कोई चैंपियनशिप जीती थी। टाइटल हासिल करने से पहले मॉर्गन ने छह अन्य सुपरस्टार्स को हराते हुए Money in the Bank ब्रीफकेस हासिल किया था। SummerSlam में अब वह राउजी के खिलाफ मैच में अपने टाइटल को सफलतापूर्वक डिफेंड करने की कोशिश करेंगी।

लिव मॉर्गन ने दावा किया था कि उन्हें बेली की WWE में वापसी का नहीं है इंतजार

बेली लगभग एक साल से WWE से दूर हैं। जुलाई 2021 में बेली को परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग के दौरान चोट लगी थी। पूर्व SmackDown विमेंस चैंपियन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और हाल ही में उनकी लिव मॉर्गन से झड़प हुई थी। एक ट्वीट का जवाब देते हुए बेली ने मॉर्गन को याद दिलाया था कि 2022 में मॉर्गन ने उन्हें सिंगल्स प्रतियोगिता में नहीं हराया है। मॉर्गन ने भी इसका जवाब दिया था और कहा था कि वह बेली की वापसी का इंतजार कर रही हैं।

अपनी चोट के बाद से बेली एक साल से अधिक के समय से रिंग से दूर हैं। हाल ही में उन्हें अपनी दोस्त और पूर्व टैग टीम पार्टनर साशा बैंक्स के साथ देखा गया था और इसके बाद रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि शायद वह WWE छोड़ने वाली हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि SummerSlam में बेली की वापसी होगी या नहीं क्योंकि लोग उन्हें वापस रिंग में देखने के लिए बेताब हैं।

