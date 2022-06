2022 विमेंस Money in the Bank लैडर मैच का नतीजा हुआ लीक, पूर्व चैंपियन रचेगा इतिहास?

WWE Money in the Bank 2022 इवेंट काफी नजदीक आ चुका है। इस इवेंट में होने वाले मेंस & विमेंस लैडर मैच शॉकिंग मोमेंट्स के लिए जाने जाते हैं। बता दें, इस साल होने जा रहे विमेंस मनी इन द बैंक (Money in the Bank) लैडर मैच के संभावित विजेता का नाम भी सामने आ चुका है। Unibet की माने तो इस साल बैकी लिंच (Becky Lynch) विमेंस MITB विजेता बन सकती हैं।

बता दें, Money in the Bank इवेंट का आयोजन 2 जुलाई को होना है और इस इवेंट में होने जा रहे विमेंस लैडर मैच में अभी कई सुपरस्टार्स को शामिल करना बाकी है। यही कारण है कि संभव है कि आगे चलकर कोई दूसरी विमेंस सुपरस्टार यह मैच जीतने के सबसे बड़े दावेदार के रूप में सामने आ सकती हैं। अभी तक इस मैच में केवल लेसी इवांस, एलेक्सा ब्लिस और लिव मॉर्गन ही जगह बना पाई हैं। हालांकि, इसके बावजूद भी बैकी लिंच इस मैच को जीतने की सबसे बड़ी दावेदार बनी हुई हैं।

बैकी लिंच को अभी भी WWE Money in the Bank लैडर मैच जीतना बाकी है

बैकी लिंच को अपने WWE करियर के दौरान काफी सफलता मिली है और अपने करियर के दौरान उन्होंने लगभग सबकुछ हासिल कर लिया है। WWE के सबसे लोकप्रिय विमेंस सुपरस्टार्स में शामिल बैकी लिंच अपने करियर के दौरान 6 बार की विमेंस चैंपियन रहने के अलावा WrestleMania 35 के मेन इवेंट में जीत दर्ज करने में भी कामयाब रही थीं।

हालांकि, बैकी लिंच अभी तक विमेंस Money in the Bank लैडर मैच नहीं जीत पाई हैं। यही कारण है कि अगर बैकी लिंच इस साल होने जा रहे विमेंस MITB लैडर मैच को जीतती हैं तो वो इतिहास रच देंगी। हालांकि, इस मैच में जगह बनाने के लिए पहले बैकी लिंच को अगले हफ्ते Raw में असुका को हराना होगा। देखा जाए तो इस मैच में बैकी लिंच के लिए असुका को हराना इतना आसान नहीं होने वाला है।

