"हमने इसे संभव कर दिया" - WWE WrestleMania को मेन इवेंट करने और पूर्व चैंपियन की विनिंग स्ट्रीक खत्म करने को लेकर दिग्गज ने दी प्रतिक्रिया

Becky Lynch: WWE सुपरस्टार बैकी लिंच (Becky Lynch) ने हाल ही में रेसलमेनिया (WrestleMania) मेन इवेंट को जीतने वाली पहली विमेंस सुपरस्टार बनने को लेकर बात की। बता दें, बैकी लिंच ने WrestleMania 35 में शार्लेट फ्लेयर (Charlotte Flair) & रोंडा राउज़ी (Ronda Rousey) को हराते हुए रॉ (Raw) & स्मैकडाउन (SmackDown) विमेंस चैंपियनशिप पर कब्जा किया था। यह पहला मौका था जब विमेंस सुपरस्टार्स ने WrestleMania को मेन इवेंट किया था।

इस मैच में बैकी लिंच ने रोंडा को पिन करते हुए उनकी विनिंग स्ट्रीक समाप्त कर दी थी। बैकी लिंच ने हाल ही में The Kelly Clarkson Show पर इस बारे में बात करते हुए कहा-

"WrestleMania हमारे लिए Super Bowl जैसा है, और 35 साल तक किसी विमेंस सुपरस्टार ने WrestleMania को मेन इवेंट नहीं किया था। और इसलिए, लोग यह चाहते थे। और यह चीज़ थी। यह किसी भी रेसलर का लक्ष्य होता है। बिजनेस में आने वाला हर एक सुपरस्टार WrestleMania को मेन इवेंट करना चाहता है।

उन्होंने आगे कहा-

" मुझे याद है कि जब मैंने पहली बार शुरूआत की थी, जब मैंने WWE जॉइन किया था, मैंने एक दोस्त को कहा था कि मैं WrestleMania को मेन इवेंट करना चाहती हूं। उन्होंने कहा सपना देखना अच्छा है लेकिन सच का सामना करिए।ऐसा लगा कि यह संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन हमने इसे संभव कर दिखाया।"

WWE दिग्गज रोड डॉग ने बैकी लिंच की तारीफ की

WWE हॉल ऑफ फेमर रोड डॉग ने हाल ही में Oh You Didn't Know पॉडकास्ट पर बैकी लिंच के बारे में बात करते हुए उनकी जमकर तारीफ की। रोड डॉग ने कहा-

"जब मैं रिलीज हुआ था, वो चुनिंदा लोगों में से थी जिनसे मुझे काफी कॉल आई थी और पूछा था कि क्या हुआ था? इससे मैं चौंक गया था कि उन्होंने कॉल करके सॉरी कहा था। आप जाते हैं और चीज़ें आगे बढ़ती हैं और कुछ लोग पीछे छूट जाते हैं और उस दिन वो मैं था। लेकिन हां, पहले दिन से ही मैंने उनमें (बैकी लिंच) कुछ स्पेशल देखा था।"

बता दें, बैकी लिंच WrestleMania 39 में लीटा और ट्रिश स्ट्रेटस के साथ मिलकर सिक्स-विमेंस टैग टीम मैच में डैमेज कंट्रोल का सामना करते हुए दिखाई देंगी।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

Poll : 0 votes