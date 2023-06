'The Bloodline के सैगमेंट से 5 मिनट काटना चौंकाने वाली बात होगी' - फेमस WWE Superstar ने Roman Reigns के फैक्शन को लेकर कही बहुत बड़ी बात

WWE: द ब्लडलाइन (The Bloodline) WWE में पिछले कई सालों से बहुत बड़े आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और इन दिनों इस ग्रुप में पड़ रही फूट ने रोमन रेंस (Roman Reigns) और उनके साथियों को एक बार फिर सुर्खियों में ला खड़ा किया है। अब पूर्व चैंपियन कैमरन ग्राइम्स (Cameron Grimes) ने कहा है कि द ब्लडलाइन के सैगमेंट से 5 मिनट काटना बहुत चौंकाने वाला विषय होगा।

Out of Character पॉडकास्ट पर ग्राइम्स ने बताया कि Royal Rumble से WrestleMania के बीच कई दिलचस्प स्टोरीलाइंस को बिल्ड किया गया। उन्होंने The Bloodline पर चर्चा करते हुए कहा:

"अगर आपने Royal Rumble से लेकर WrestleMania तक WWE के शोज़ को फॉलो किया होगा तो आप जानते होंगे कि इस दौरान कई मनोरंजन स्टोरीलाइंस को बिल्ड किया गया था। मेरी नज़र में ऐसा कहना चौंकाने वाला विषय होगा कि, 'चलिए, कैमरन ग्राइम्स को मजबूत दिखाने के लिए द ब्लडलाइन के सैगमेंट में से 5 मिनट काट दिए जाएं।'"

Cameron Grimes ने WWE मेन रोस्टर डेब्यू पर एकतरफा अंदाज में दर्ज की थी जीत

कैमरन ग्राइम्स ने मई महीने के एक SmackDown एपिसोड में अपना मेन रोस्टर डेब्यू किया था, जहां बैकस्टेज बैरन कॉर्बिन ने उन्हें कन्फ्रंट किया और उससे अगले हफ्ते उनका मैच भी हुआ। उस शो में ग्राइम्स ने केवल 6 सेकंड में कॉर्बिन को हरा दिया था। ये वही SmackDown एपिसोड रहा जब टैग टीम चैंपियनशिप रीमैच ना जीत पाने के कारण रोमन रेंस ने द उसोज़ को माफी मांगने पर मजबूर किया था।

इसी इंटरव्यू में ग्राइम्स ने बताया कि NXT में आखिरी मैच के बाद उन्होंने ब्रेक लिया था। उन्होंने कहा:

"मेरे ख्याल से सब समय के मुताबिक हो रहा था। मैंने उस समय ब्रेक लिया और अच्छी शेप में आने का प्रयास किया। मैंने परफॉर्मेंस सेंटर में बहुत कुछ सीखा है और वहां सभी सुविधाएं मौजूद हैं। अगर आपने कभी रॉकी फिल्म को देखा हो तो उसमें ड्रैगो जिम में जाता है, जहां उसके पास वर्कआउट के लिए सभी संसाधन मौजूद होते हैं। इस समय WWE परफॉर्मेंस सेंटर की हालत भी इतनी ही शानदार है।"

उन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा:

"मैंने परफॉर्मेंस सेंटर का भरपूर फायदा उठाया है और जानता हूं कि मैं इस समय अपनी बेस्ट शेप में हूं। मैं सबसे ऊपर हूं। आपने मुझे इंडिपेंडेंट सर्किट में संघर्ष करते देखा है, लेकिन मैं अब इससे ऊपर नहीं जा सकता। इसलिए अब मेरा लक्ष्य यहां मिली सुविधाओं का भरपूर लाभ उठाना है।"

