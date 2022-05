फेमस WWE Superstar ने Roman Reigns के कजिन का उड़ाया मजाक, सोशल मीडिया के जरिए कसा तंज

WWE NXT सुपरस्टार कार्मेलो हेज (Carmelo Hayes) ने हमेशा से ही अपने प्रतिद्वंदियों के बारे में खुलकर बात की है। बता दें, कार्मेलो हेज ने हाल ही में रोमन रेंस (Roman Reigns) के कजिन और द उसोज (The Usos) के छोटे भाई सोलो सिकोआ (Solo Sikoa) का ट्विटर के जरिए मजाक उड़ाया है। इस वक्त सोलो सिकोआ और कार्मेलो हेज एक-दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं और ये दोनों नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप पिक्चर का हिस्सा हैं।

172 दिनों तक NXT नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन रह चुके कार्मेलो हेज ने पिछले साल फरवरी जबकि सोलो सिकोआ ने सितंबर में अपना डेब्यू किया था। सोलो सिकोआ ने हाल ही में कार्मेलो हेज के NXT In Your House इवेंट में होने जा रहे मैच को लेकर उन्हें शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही सिकोआ ने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें वो कार्मेलो हेज को पिन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके जवाब में कार्मलो हेज ने सोलो सिकोआ का मजाक उड़ाते हुए कहा कि उन्हें इतनी बार हार मिली है कि इस चीज़ का वीडियो बनाकर पोस्ट करना असंभव है।

WWE सुपरस्टार सोलो सिकोआ जल्द ही NXT नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन बनना चाहेंगे

पिछले महीने NXT Spring Breakin में कैमरन ग्रिम्स ने ट्रिपल थ्रेट मैच में सोलो सिकोआ और कार्मेलो हेज को हराते हुए अपनी नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप रिटेन की थी। देखा जाए तो सोलो सिकोआ ने NXT में डेब्यू के बाद से ही अपने परफॉर्मेंस से सभी को काफी प्रभावित किया है और उन्हें नियमित रूप से नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप पिक्चर में फीचर किया गया है।

यह कहना गलत नहीं होगा कि सोलो सिकोआ की निगाहें इस वक्त NXT In your house में होने जा रहे कैमरन ग्रिम्स vs कार्मेलो हेज के मैच पर टिकी होगी और वो इस मैच के विजेता का सामना करने का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे ताकि वो जल्द ही नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप पर कब्जा कर पाएं।

Edited by Subham Pal