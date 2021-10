WWE King of the Ring टूर्नामेंट में जगह ना बना पाने से निराश हुआ फेमस सुुपरस्टार, ट्वीट करके दुख व्यक्त किया 

WWE में King of the Ring टूर्नामेंट की शुरुआत हो चुकी है और इस टूर्नामेंट में Raw और SmackDown की तरफ से 4-4 सुपरस्टार शामिल किये गए। SmackDown की तरफ से फिन बैलर (Finn Balor) और सैमी जेन (Sami Zayn) इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना चुके हैं जबकि बाकी दो सेमीफाइनलिस्ट अगले हफ्ते Raw के एपिसोड के दौरान मिलेंगे। बता दें, WWE सुपरस्टार चैड गेबल (Chad Gable) King of the Ring टूर्नामेंट में जगह ना बना पाने की वजह से काफी दुखी दिखाई दे रहे हैं।

WWE ने 3 अक्टूबर को ट्वीट करते हुए फैंस से यह सवाल किया था कि इस साल King of the Ring और Queen of the Ring टूर्नामेंट का विजेता कौन बनने वाला है। इसी ट्वीट को रिट्वीट करते हुए गेबल ने कहा था कि वो यह टूर्नामेंट जीतकर किंग गेबल बनने वाले हैं।

हालांकि, टूर्नामेंट जीतना तो दूर गेबल को टूर्नामेंट में शामिल होने का भी मौका नहीं दिया गया। अब गेबल ने अपने ही ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा- कोई बात नहीं। हालांकि, साफ-साफ पता चल रहा है कि गेबल King of the Ring टूर्नामेंट में शामिल नहीं किये जाने से काफी दुखी हैं।

चैड गेबल WWE King of the Ring 2019 के फाइनलिस्ट रहे थे

King of the Ring 2019 के वक्त चैड गेबल को अंडरडॉग के रूप में बड़ा पुश दिया गया था। इस टूर्नामेंट में चैड गेबल ने शैल्टन बेंजामिन, एंड्राडे और शेन मैकमैहन को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। बता दें, टूर्नामेंट के फाइनल में चैड गेबल का मुकाबला बैरन कॉर्बिन से हुआ था।

ऐसा लग रहा था कि गेबल, कॉर्बिन को हराकर King of the Ring बनने में कामयाब रहेंगे। हालांकि, मैच के दौरान गेबल ने कॉर्बिन को टक्कर जरूर दी थी लेकिन अंत में कॉर्बिन ने गेबल को हराकर King of the Ring का खिताब जीता था। वर्तमान समय में गेबल ने ओटिस के साथ अल्फा एकेडमी नाम की टीम बना रखी है और इस टीम को हाल में हुए ड्राफ्ट में Raw का हिस्सा बनाया गया है।

