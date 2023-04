"मेरा मानना अलग है"- पूर्व चैंपियन ने फेमस WWE Superstar के दावे का दिया मुंहतोड़ जवाब, क्या जीतेंगे बड़ा टूर्नामेंट?

Chad Gable & Xavier Woods: WWE में कुछ समय बाद किंग & क्वीन ऑफ द रिंग (King & Queen of the Ring) टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। इस शो के लिए फैंस के बीच उत्साह काफी ज्यादा है। हाल ही में ज़ेवियर वुड्स (Xavier Woods) और चैड गेबल (Chad Gable) ने इस चीज़ पर प्रतिक्रिया दी और अपनी राय सामने रखी।

WWE सुपरस्टार ज़ेवियर वुड्स ने ट्वीट करते हुए दावा किया कि वो लगातार दूसरी बार किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के विजेता बनेंगे। इसी चीज़ पर चैड गेबल का ध्यान गया और उन्होंने अपनी राय देते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया। उन्होंने बताया कि वो थोड़ा अलग सोचते हैं। ज़ेवियर वुड्स ने लिखा,

"लगातार दूसरा किंग ऑफ द रिंग क्राउन मेरे पास आने वाला है।"

पूर्व Raw टैग टीम चैंपियन चैड गेबल ने जवाब देते हुए लिखा,

"मेरा मानना थोड़ा अलग है।"

आप नीचे दोनों के ट्वीट देख सकते हैं:

आपको बता दें कि 4 साल पहले चैड गेबल King of the Ring 2019 टूर्नामेंट के फाइनल में चले गए थे। हालांकि, उन्हें बैरन कॉर्बिन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। गेबल ने पहले के मुकाबले अपने प्रदर्शन में सुधार किया है। ऐसे में उनकी जीत के चांस जरूर रहेंगे। दूसरी ओर ज़ेवियर वुड्स ने King of The Ring 2021 प्रतियोगिता को फिन बैलर को हराते हुए जीता था। आखिरी बार 2021 में ही इस टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था। उन्होंने लगातार दूसरी बार इसे जीतने की बात कह दी है।

WWE का King & Queen of the Ring टूर्नामेंट कब देखने को मिलेगा?

WWE ने हाल ही में ऐलान किया था कि सऊदी अरब का अगला प्रीमियम लाइव इवेंट King & Queen of The Ring होगा। इस शो में मेंस और विमेंस सुपरस्टार्स के अलग-अलग टूर्नामेंट होंगे। इस शो का आयोजन 27 मई 2023 को सऊदी अरब में होगा। इस शो में WWE इतिहास का 23वां King of the Ring टूर्नामेंट होगा और दूसरा विमेंस का टूर्नामेंट देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि यह इवेंट शानदार रहेगा और टैलेंटेड रेसलर्स को जीत मिलेगी।

