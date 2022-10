32 साल के WWE Superstar ने Roman Reigns को धराशाई कर टाइटल जीतने के दिए संकेत, ट्विटर पर पोस्ट की अनोखी तस्वीर

Xyon Quinn: WWE में रोमन रेंस (Roman Reigns) का जलवा पिछले तीन साल से चल रहा हैं। अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन के रूप में रेंस ने कई कारनामे कर दिए। सभी के दिमाग में अब एक ही सवाल चल रहा है कि रोमन की बादशाहत कब खत्म होगी। NXT सुपरस्टार ज़ियोन क्विन (Xyon Quinn) ने अब बड़ा बयान दिया है।

ज़ियोन क्विन ने साल 2018 में WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। NXT में अभी तक जबरदस्त प्रदर्शन उन्होंने किया। कुछ खास मैचों का हिस्सा वो बने। फैंस द्वारा बहुत चीयर उन्हें किया जाता है। SmackDown में साल 2020 में वो नज़र आए थे। शेमस के साथ उन्होंने रिंग शेयर किया था। इस समय The Bloodline के साथ शेमस की राइवलरी चल रही है।

WWE सुपरस्टार ज़ियोन क्विन ने अनोखी तस्वीर पोस्ट की

ट्विटर पर क्विन ने कुछ एडिट की गई तस्वीरें पोस्ट की। जिसमें उनके कंधे पर WWE, यूनिवर्सल, इंटरकॉन्टिनेंटल और यूएस चैंपियनशिप नज़र आ रही है। उन्होंने कैप्शन में I know you want it लिखा। क्विन ने संकेत दिए कि WWE यूनिवर्स उन्हें मेन रोस्टर में सभी सिंगल टाइटल के साथ देखना चाहते हैं। इसके जरिए उन्होंने रोमन रेंस के ऊपर भी निशाना साधा है। रोमन के पास इस समय WWE और यूनिवर्सल चैंपियनशिप हैं।

Crown Jewel का आयोजन 5 नवंबर को सऊदी अरब में होगा। इस इवेंट में रोमन रेंस और लोगन पॉल के बीच अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच होगा। कुछ हफ्ते पहले इस मैच का ऑफिशियल ऐलान ट्रिपल एच ने किया था। इस मैच में फैंस को बहुत मजा आएगा। लोगन पॉल का WWE में ये तीसरा मैच होगा। कंपनी ने उन्हें तगड़ा पुश दिया है।

32 साल के क्विन ने ट्विटर के जरिए अब चर्चा हासिल कर ली। लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं। मेन रोस्टर में मौजूद सभी WWE चैंपियंस को उन्होंने चुनौती दे दी। खासतौर पर रेंस के ऊपर उन्होंने तंज कसा है। अब देखना होगा कि फ्यूचर में क्विन ये उपलब्धि हासिलक कर पाएंगे या नहीं।

