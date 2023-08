क्या आप मेरे साथ मैच लड़ेंगे?- John Cena के खिलाफ मैच को लेकर WWE Superstar ने दिया बहुत बड़ा बयान

John Cena: WWE में इस समय सबसे बड़े बेबीफेस सुपरस्टार्स की बात करें तो इस लिस्ट में कोडी रोड्स (Cody Rhodes) का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। रोड्स भी जॉन सीना (John Cena) से अच्छी तरह वाकिफ हैं। अब द अमेरिकन नाईटमेयर ने भविष्य में John Cena के साथ मैच की संभावना पर बात की है।

Peacock नेटवर्क पर रोड्स ने American Nightare: Becoming Cody Rhodes डॉक्यूमेंट्री को प्रमोट करने के लिए Ask Me Anything सेशन किया, जिसमें एक फैन ने उनसे जॉन के खिलाफ मैच के बारे में पूछा। रोड्स ने जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने द चैम्प से इस मैच को करवाने की इच्छा जताई है।

रोड्स ने कहा:

"मैंने जॉन सीना से पूछा है कि क्या वो मेरे साथ मैच लड़ना चाहेंगे। वो अगर ऐसा नहीं कर पाए तो भी मैं उन्हें अपने लिए प्रेरणा का स्रोत मानकर उनसे बहुत कुछ सीखता रहूंगा। मैं इस बात को लेकर भी सम्मानित महसूस करता हूं कि मैं पहले भी उनके साथ रिंग शेयर कर चुका हूं।"

WWE में Cody Rhodes vs John Cena मैच बहुत धमाल मचा सकता है

John Cena WWE इतिहास के सबसे महान और लोकप्रिय सुपरस्टार्स में से एक हैं। उन्हें आज भी फैंस किसी हीरो की तरह देखते हैं और युवा रेसलर्स उन्हें अपने लिए प्रेरणा का स्रोत मानते हैं। जॉन अब अपने हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स में व्यस्त रहते हैं, इसलिए कभी-कभी मैच लड़ते हुए नज़र आते हैं।

फैंस आज भी द चैम्प से खूब प्यार करते हैं, वहीं समय के साथ कोडी रोड्स के प्रति भी लोगों का प्यार बढ़ता जा रहा है। अगर 2023 या 2024 में उनका मैच हुआ तो ये WrestleMania या SummerSlam जैसे बड़े इवेंट को हेडलाइन करने की काबिलियत रखता है।

जॉन सीना ने अपना आखिरी मैच WrestleMania 39 में लड़ा था, जहां वो तत्कालीन यूएस चैंपियन ऑस्टिन थ्योरी को हराने में नाकाम रहे थे। दूसरी ओर कोडी रोड्स भी इस समय फैंस के सबसे चहेते रेसलर्स में से एक बन चुके हैं। अगर दोनों का मैच हुआ तो कंपनी के सबसे बड़े बेबीफेस के रूप में जॉन अपनी विरासत द अमेरिकन नाईटमेयर के हाथों में सौंप सकते हैं।