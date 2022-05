WWE में हाल ही में वापसी करने वाले दिग्गज ने की Roman Reigns की तारीफ, कहा - बेस्ट इन द वर्ल्ड 

WWE सुपरस्टार और इस साल वापसी करने वाले कोडी रोड्स (Cody Rhodes) का मानना है कि रोमन रेंस (Roman Reigns) के पास खुद को विश्व का बेस्ट रेसलर मानने का अच्छा कारण है। रेसलमेनिया (WrestleMania) में रोमन ने ब्रॉक लैसनर (Brock Lesnar) को बड़े टाइटल यूनिफिकेशन मैच में हराया था और अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन बने थे। फिलहाल उनके पास कंपनी के दो सबसे बड़े टाइटल हैं।

हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान रोड्स ने बताया कि फिलहाल उन्होंने रोमन रेंस के साथ काम नहीं किया है, लेकिन उन्हें पता है कि रोमन शानदार रेसलर हैं।

उन्होंने कहा, अब तक रोमन रेंस और मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है। हमने रिंग में साथ काम नहीं किया है। मैंने यह मानने के लिए कि वह शानदार हैं काफी कुछ देखा है और जब आप उन्हें करीब से देखते हैं तो यह और शानदार हैं। मैंने अपने लिए आसान रास्ता नहीं चुना है, लेकिन मुझे पता है कि मैं यह कर सकता हूं

रोड्स ने आगे कहा कि रोमन के पास खुद को विश्व का बेस्ट साबित करने के लिए वर्तमान समय में टाइटल मौजूद है।

उन्होंने कहा, विश्व के दो बेस्ट रेसलर्स के बीच यही अंतर है कि एक के पास यह साबित करने के लिए दोनों टाइटल हैं। WWE चैंपियनशिप इस गेम का सबसे बड़ा टाइटल है। विश्व के बेस्ट को डिफाइन करने का सही तरीका है बेल्ट और रोमन रेंस के पास वह मौजूद है।

WWE Hell in a Cell को मेन इवेंट कर सकते हैं कोडी रोड्स

RAW के हालिया एपिसोड में कोडी रोड्स ने कहा था कि सैथ रॉलिंस उनकी फिउड से आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। रोड्स ने अब तक रॉलिंस के खिलाफ लड़े दोनों मैच जीते हैं। हालांकि, रॉलिंस बिना रोड्स को हराए इस फिउड को छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसका परिणाम है कि रोड्स ने रॉलिंस को तीसरे और फाइनल मैच के लिए चैलेंज किया है जिसे रॉलिं, ने स्वीकार भी कर लिया है।

दोनों सुपरस्टार्स की भिड़ंत Hell in a Cell प्रीमियम लाइव इवेंट में होनी है। कोडी रोड्स ने लगातार दावा किया है कि Hell in a Cell और Money in the Bank में उनके लिए बड़े मौके आने वाले हैं।

Edited by मयंक मेहता