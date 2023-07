WWE के इस बड़े फैक्शन में शामिल होकर John Cena दे सकते हैं फैंस को बड़ा सरप्राइज, फेमस Superstar ने दिए संकेत

Damian Priest: WWE Money in the Bank ब्रीफकेस विजेता डेमियन प्रीस्ट (Damian Priest) ने हाल ही में एक पोस्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त की जिसमें सुझाव दिया गया कि एक टॉप WWE सुपरस्टार द जजमेंट डे (The Judgment Day) का सबसे नया सदस्य बन सकता है।

जजमेंट डे में वर्तमान में चार सदस्य हैं, डॉमिनिक मिस्टीरियो, फिन बैलर, WWE विमेन वर्ल्ड चैंपियन रिया रिप्ली और डेमियन प्रीस्ट। रिया रिप्ली ने पहले खुलासा किया था इस ग्रुप में कुछ और सुपरस्टार्स भी जुड़ सकते हैं।

पिछले हफ्ते जॉन सीना को Money in the Bank में बैकस्टेज रिया रिप्ली और डेमियन प्रीस्ट के साथ देखा गया था। WWE Deutschland ने ट्विटर पर तीनों सुपरस्टार्स की एक साथ फोटो पोस्ट करते हुए सवाल किया कि क्या जॉन सीना द जजमेंट डे के सबसे नए सदस्य बनेंगे।

डेमियन प्रीस्ट ने यह संकेत दिए कि कोई भी इसे आते हुए देख नहीं पाएगा। प्रीस्ट इस आइडिया के साथ नज़र आए। उन्होंने फिल्म एनालाइज़ दिस से रॉबर्ट डी नीरो के GIF के साथ पोस्ट पर टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने कहा, "आप, आप...आप अच्छे हैं!"

जजमेंट डे ग्रुप के सभी सदस्य इस समय जबरदस्त काम कर रहे हैं। रिया रिप्ली और डॉमिनिक मिस्टीरियो का अलग ही रूप देखने को मिल रहा है। डॉमिनिक अब बड़े हील बनते जा रहे हैं। फैंस उन्हें रिंग में बोलने भी नहीं देते हैं। प्रीस्ट को भी कंपनी द्वारा पुश दिया जा रहा है। हाल ही में उन्होंने ब्रीफकेस जीता। अब यहां से वो इसे कैश-इन कर वर्ल्ड चैंपियनशिप भी हासिल कर सकते हैं। फिन बैलर भी वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल हासिल करना चाहते हैं। WWE Money in the Bank 2023 में सैथ रॉलिंस से उनका मैच हुआ था। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था।

WWE Money in the Bank 2023 में जॉन सीना नज़र आए थे

WWE Money in the Bank 2023 में जॉन सीना ने भी सरप्राइज एंट्री की थी। उन्हें देखकर फैंस खुश हो गए थे। कंपनी ने ये बहुत बड़ा तोहफा लंदन के फैंस को दिया था।

