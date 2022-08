"The Undertaker से मैच लड़ना मेरा सपना है" - WWE के फेमस Superstar ने दिग्गज के साथ मैच लड़ने की इच्छा जाहिर की

Damian Priest: WWE से द अंडरटेकर (The Undertaker) ने नवंबर 2020 में आधिकारिक तौर पर अपने रेसलिंग करियर को अलविदा कहा था। अब रॉ (Raw) रोस्टर के मौजूदा सुपरस्टार डेमियन प्रीस्ट (Damian Priest) का कहना है कि द डेड मैन की रिटायरमेंट बहुत गलत समय पर आई थी।

उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अंडरटेकर की रिटायरमेंट के 2 महीने बाद यानि जनवरी 2021 में प्रीस्ट का मेन रोस्टर पर आगमन हुआ था। हालांकि बैकस्टेज दोनों सुपरस्टार कई बार एक-दूसरे से मिले, लेकिन ऑन-स्क्रीन कभी उनके बीच कोई सैगमेंट या मैच नहीं देखा गया।

Clash at the Castle से पूर्व Sportskeeda Wrestling को दिए इंटरव्यू में डेमियन प्रीस्ट से अपने ड्रीम अपोनेंट के बारे में सवाल पूछा गया। इसका जवाब देते हुए प्रीस्ट ने कहा,

"मेरा सीधा जवाब है, द अंडरटेकर क्योंकि उन्हीं से मुझे WWE सुपरस्टार बनने की प्रेरणा मिली थी और उन्हीं की वजह से मैं इस इंडस्ट्री में आना चाहता था। मेरा रेसलिंग से नहीं बल्कि द अंडरटेकर के कैरेक्टर से ज्यादा लगाव था और उन्हें देखने के बाद ही मेरे अंदर रेसलिंग में आने का जुनून पैदा हुआ था। मैं भी उनके अंदाज में लोगों के दिल में जगह बनाना चाहता था। इसलिए ड्रीम अपोनेंट के सवाल का मेरा सीधा जवाब है, द अंडरटेकर।"

WWE में ट्रेनिंग सेशन के दौरान मिले थे डेमियन प्रीस्ट और अंडरटेकर

द अंडरटेकर अक्सर फ्लोरिडा में स्थित WWE परफॉर्मेंस सेंटर में जाकर उभरते हुए स्टार्स से बात करने जाते रहते हैं। साल 2021 में डेमियन प्रीस्ट ने कहा था कि NXT के एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान उन्हें द अंडरटेकर से मिलकर बहुत अच्छा लगा था।

उन्होंने यह भी बताया कि द डेड मैन उन्हें बहुत ताकत के साथ पंच लगाने आगे आए, लेकिन आखिरी मोमेंट पर अपने हाथ को रोक लिया था। द अंडरटेकर और डेमियन प्रीस्ट के बीच मैच शायद ना हो, लेकिन द डेड मैन ने अपनी हॉल ऑफ फेम स्पीच के दौरान "Never Say Never" की कहावत को दोहराया था, लेकिन अभी तक उनके रिटर्न को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

