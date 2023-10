"Roman Reigns और मैं कभी दोस्त नहीं बनेंगे"- फेमस WWE Superstar ने अपने Money in the Bank कैश-इन को लेकर दिया बड़ा बयान

Roman Reigns & Damian Priest: WWE सुपरस्टार डेमियन प्रीस्ट (Damian Priest) के पास अभी मनी इन द बैंक (Money in the Bank) कॉन्ट्रैक्ट है। फैंस को लग रहा है कि प्रीस्ट आगे जाकर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सैथ रॉलिंस (Seth Rollins) पर ब्रीफकेस कैश-इन कर सकते हैं। अब डेमियन ने बताया कि सही मौका मिलने पर वो रोमन रेंस (Roman Reigns) को भी निशाना बना सकते हैं।

WWE के The Bump शो पर डेमियन प्रीस्ट नज़र आए। इसी बीच उन्होंने Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बात की। प्रीस्ट ने बताया कि उन्होंने कैश-इन को लेकर कुछ तय नहीं किया है। प्रीस्ट ने दावा किया कि सही समय आने पर वो सैथ रॉलिंस या रोमन रेंस में से किसी एक पर कैश-इन जरूर करेंगे। उन्होंने कहा,

"मुझे पता है कि सभी को लग रहा है कि मैं वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल पर कैश-इन करूंगा। मैं Raw का हिस्सा हूं, इसी वजह से मुझे सैथ रॉलिंस ज्यादा नज़र आते हैं। अभी तक चीज़ें तय नहीं हुई है। मुझे नहीं पता है कि सही मौका कब आएगा लेकिन जब समय आएगा, तब पता चलेगा कि रिंग में रोमन रेंस होंगे, या सैथ रॉलिंस।"

आगे बात करते हुए डेमियन प्रीस्ट ने बताया कि वो रोमन रेंस को कभी भी दोस्त नहीं बनाएंगे। अभी ब्लडलाइन और जजमेंट डे पार्टनरशिप के तहत साथ में नज़र आ रहे हैं। इसके बावजूद प्रीस्ट, ट्राइबल चीफ को अपना टारगेट मानते हैं। उन्होंने कहा,

"रोमन रेंस और मैं कभी भी दोस्त नहीं बनने वाले हैं। मैं उन्हें कभी एक दोस्त की तरह मान नहीं पाऊंगा क्योंकि वो हमेशा ही मेरा निशाना रहेंगे।"

WWE SmackDown के अगले एपिसोड में होगी Roman Reigns की वापसी

रोमन रेंस की अगले SmackDown के एपिसोड में वापसी देखने को मिलने वाली है। ट्राइबल चीफ आखिरी बार SummerSlam 2023 के बाद हुए ब्लू ब्रांड के शो में नज़र आए थे। इसके बाद से वो ब्रेक पर थे। Fastlane 2023 के सफल आयोजन के बाद रेंस आकर जरूर बवाल मचा सकते हैं। Crown Jewel कंपनी का अगला इवेंट है।

रोमन रेंस की इस शो के लिए किसी सुपरस्टार के साथ दुश्मनी की शुरुआत हो सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार एलए नाइट उनके विरोधी हो सकते हैं। देखना होगा कि ट्राइबल चीफ को कौन चैलेंज करता है।