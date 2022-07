"मैं चाहता हूं कि वो अगले John Cena बने"- पूर्व WWE वर्ल्ड चैंपियन ने फेमस Superstar को लेकर दिया बड़ा बयान

John Cena: WWE सुपरस्टार थ्योरी (Theory) की तुलना लोग काफी ज्यादा मेगास्टार जॉन सीना (John Cena) से कर रहे हैं। कई फैंस का मानना है कि वो अगले जॉन सीना (John Cena) बना सकते हैं। इसी कड़ी में डॉल्फ जिगलर (Dolph Ziggler) ने बड़ा बयान दिया है। डॉल्फ जिगलर ने कहा है कि वो चाहते हैं कि थ्योरी कंपनी के अगले जॉन सीना बन जाएं।

WWE थ्योरी को अपने नेक्स्ट फ्यूचर स्टार के रूप में देख रहा है। मेन रोस्टर में डेब्यू करने से बाद से ही कंपनी उन्हें लगातार पुश दे रही है। वो अपने छोटे से करियर में यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन भी रह चुके हैं। इसके अलावा अभी वो Money In The Bank ब्रीफकेस भी जीत चुके है, जिसके बाद वो एक साल में कभी भी वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के लिए कैश इन कर सकते हैं। उनके Money In The Bank कॉन्ट्रैक्ट जीतने के बाद फैंस को उम्मीद है कि वो जल्द ही वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे।

पूर्व WWE वर्ल्ड चैंपियन ने की है थ्योरी की तारीफ

हाल में ही डॉल्फ जिगलर ने WWE's The Bump में हिस्सा लिया था। इस दौरान उन्होंने पूर्व यूनाइटेड स्टेटस चैंपियन थ्योरी की काफी ज्यादा तारीफ की है। उन्होंने कहा,

"वो मुझे मेरी याद दिलाते हैं, वो रूम में सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले स्टार्स में से एक हैं। उनके पास हर चीज़ हैं, जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। मैं उसे नापसंद नहीं करता हूं। मैं चाहता हूं कि वो आने वाले 20 साल के लिए अगला जॉन सीना बने।"

गौरतलब है कि जॉन सीना ने भी थ्योरी की तारीफ की थी। इसके बाद फैंस उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें थ्योरी और जॉन सीना के बीच एक हाई प्रोफाइल मैच देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिलहाल SummerSlam में वो बॉबी लैश्ले के खिलाफ रिंग में नजर आएंगे, जहां उनके पास यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप जीतने का मौका होगा। इसके अलावा थ्योरी ने भी ये संकेत दिए है कि वो SummerSlam में अपना Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट भी कैशइन कर सकते हैं।

