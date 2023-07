'मैं कभी अपनी मां पर हमला नहीं करूंगा लेकिन...' - 26 साल के WWE Superstar ने अपने ही परिवार के सदस्य के लिए कड़वे शब्दों का किया इस्तेमाल

WWE: WWE Money in the Bank 2023, द जजमेंट डे (The Judgement Day) के मेंबर्स के लिए यादगार रहने वाला है। एक तरफ फिन बैलर (Finn Balor) वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगे, डेमियन प्रीस्ट (Damian Priest) मेंस MITB लैडर मैच में अपनी दावेदारी पेश करेंगे और डॉमिनिक मिस्टीरियो (Dominik Mysterio) की भिड़ंत कोडी रोड्स (Cody Rhodes) से होगी।

अब Inside the Ropes को दिए इंटरव्यू में डॉमिनिक से पूछा गया था कि वो WrestleMania 39 में रे मिस्टीरियो के साथ फिउड में अपनी मां और बहन के शामिल होने को लेकर क्या सोचते हैं। इसका जवाब देते हुए 26 वर्षीय डॉमिनिक ने कहा:

"जब मुझे पता चला कि वो SmackDown में होंगे तब मैंने सोचा, 'मैं अब उन्हें टीज़ कर सकता हूं।' मैं काफी बातें कहता और करता भी हूं। मैं कभी अपनी मां पर हमला नहीं करूंगा, उन्होंने मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश की तो भी मैं उनपर अटैक नहीं करूंगा। मगर मैं रिया रिप्ली को उन्हें बॉडीस्लैम लगाने के लिए आगे कर सकता हूं, लेकिन मैं अपनी मां पर हमला नहीं करूंगा। मैंने जब उनके सामने जाकर चिल्लाना शुरू किया, तब मुझे अहसास हुआ कि मेरे पिता को गुस्सा आने वाला है।"

WWE सुपरस्टार Natalya ने Rhea Ripley पर तंज कसा

रिया रिप्ली मौजूदा विमेंस वर्ल्ड चैंपियन हैं और Raw के फीमेल रोस्टर को डॉमिनेट कर रही हैं। उन्होंने Backlash में ज़ेलिना वेगा और Night of Champions में नटालिया को हराकर अपने टाइटल को सफलतापूर्वक डिफेंड किया था। अब कहा जा रहा है कि नटालिया को बहुत जल्द एक और टाइटल शॉट मिल सकता है।

नटालिया ने Sportskeeda Wrestling पर सीनियर रेसलिंग जर्नलिस्ट बिल एप्टर के साथ चर्चा करते हुए बताया कि रिया रिप्ली उन्हें कम आंक रही हैं। इस विषय पर पूर्व डीवाज़ चैंपियन ने कहा:

"मुझे लगता है कि Night of Champions के बाद रिया रिप्ली मुझे कम आंक रही हैं। वो शायद सोचती हैं कि मैं उनके साथ रिंग में उतरने के काबिल नहीं हूं। मेरे खिलाफ आसान जीत के बाद वो अब मेरा सम्मान नहीं करतीं। उन्होंने मुझे ऐसी नज़रों से देखा है, जैसे मेरा यहां कोई महत्व नहीं है।"

