33 साल के WWE Superstar ने फैंस को दिया बड़ा झटका, पैर टूटने के कारण अधर में लटका डेब्यू 

WWE: WWE Money in the Bank 2023 से पहले स्मैकडाउन (SmackDown) के केवल एक एपिसोड का आयोजन कराना बाकी रह गया है। बता दें, ग्रेसन वॉलर (Grayson Waller) SmackDown ब्रांड का ही हिस्सा हैं लेकिन अभी तक उन्हें इस ब्रांड में अपना इन-रिंग डेब्यू करने का मौका नहीं मिला है। अब उन्होंने इसके पीछे के कारण का खुलासा करके फैंस को बड़ा झटका दिया है। बता दें, ग्रेसन वॉलर का पैर टूटा हुआ होने की वजह से उनका डेब्यू अधर में लटका चुका है।

ग्रेसन वॉलर को इस साल हुए ड्राफ्ट में SmackDown का हिस्सा बनाया गया था। डेब्यू के बाद भी अभी तक ग्रेसन वॉलर को ना मैच लड़ने का मौका दिया गया है और ना ही किसी स्टोरीलाइन में शामिल किया गया है। हालांकि, ग्रेसन वॉलर नियमित रूप से अपना शो Grayson Waller Effect जरूर होस्ट करते हुए दिखाई दिए हैं। ग्रेसन वॉलर ने इस हफ्ते Raw में कार्मेलो हेज़ के डेब्यू के बाद उन्हें मिली आलोचना को लेकर बात की।

ग्रेसन वॉलर ने वीडियो में चौंकाने वाला खुलासा किया कि कार्मेलो हेज़ के खिलाफ आखिरी मैच उनके टूटे हुए पैर के पीछे की वजह है और वो इन-रिंग डेब्यू करने के लिए रिहैब से गुजर रहे हैं। ग्रेसन वॉलर ने कहा-

"पिछले 8 हफ्तों से मैं दर्द को झेल रहा हूं, रिहैब के साथ-साथ कई चीज़ें करके यह पक्का करने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं अपने सबसे बेहतरीन शेप में वापसी करूं। ऑनलाइन लोगों को इस चीज़ की परवाह नहीं है। फैंस को इस चीज़ की परवाह नहीं है।"

WWE Money in the Bank 2023 से पहले ग्रेसन वॉलर के शो पर लोगन पॉल दिखाई देंगे

लोगन पॉल ने कुछ हफ्ते पहले Raw के एपिसोड में वापसी करते हुए खुद के मेंस Money in the Bank लैडर मैच में शामिल होने का ऐलान किया था। अब लोगन पॉल इस बड़े मुकाबले से पहले इस हफ्ते SmackDown में ग्रेसन वॉलर के शो पर गेस्ट के रूप में नज़र आने वाले हैं। बता दें, लोगन पॉल इस सैगमेंट के दौरान मेंस Money in the Bank लैडर मैच के बारे में बात करने वाले हैं। इस सैगमेंट में मेंस MITB लैडर मैच में शामिल बाकी सुपरस्टार्स के दखल की संभावना भी बनी हुई है।

