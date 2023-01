"मैं खुश हूँ"- पूर्व WWE चैंपियन ने अपने ऐतिहासिक रिकॉर्ड के टूटने पर जताई खुशी 

WWE: WWE टैग टीम रोस्टर में लंबे समय से द उसोज़ (The Uso) टॉप पर बने हुए हैं। हाल ही में जिमी और जे उसो (Jimmy and Jey Uso), न्यू डे (The New Day) के रिकॉर्ड को तोड़कर सबसे ज्यादा समय तक बने रहने वाले टैग टीम चैंपियंस बने थे। पूर्व WWE चैंपियन कोफी किंग्स्टन (Kofi Kingston) ने अपने ग्रुप का रिकॉर्ड टूटने पर बात की है।

द ब्लडलाइन का पूरे WWE में प्रभाव दिखाई दे रहा है। एक तरफ ग्रुप के लीडर रोमन रेंस मौजूदा अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन हैं। वहीं, द उसोज मौजूदा अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियंस हैं। ब्लडलाइन मेंबर्स ने हाल ही में न्यू डे फैक्शन के 483 दिन के रिकॉर्ड को तोड़ा था। द उसोज को SmackDown टैग टीम चैंपियंस बने हुए 554 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं।

Out of Character पॉडकास्ट के साथ हुए हालिया इंटरव्यू में कोफी किंग्स्टन ने कहा कि वो इस बात से खुश हैं कि उनके पुराने दुश्मनों ने न्यू डे ग्रुप का एक शानदार रिकोर्ड तोड़ दिया।

"रिकॉर्ड टूटने के लिए ही बनते हैं। इसलिए मैं इसके कारण बेचैन नहीं होने वाला हूँ। हम चाहते थे कि ये बहुत लंबे समय तक बना रहे। लेकिन अगर कोई इसे तोड़ सकता था वो निश्चित ही द उसोज ही हो सकते थे।"

द उसोज ने हालिया Raw 30 ऐतिहासिक एपिसोड में जजमेंट डे के खिलाफ सफलतापूर्वक अपनी Raw टैग टीम चैंपियनशिप डिफेंड की थी। रोमन रेंस के भाइयों का अगला टाइटल डिफेंस SmackDown टैग टीम चैंपियनशिप के लिए चल रहे नंबर वन कंटेंडर टूर्नामेंट के विनर से होगा।

ब्लडलाइन मेंबर्स ने खुद को बताया WWE के इतिहास की सबसे महान टैग टीम

टॉप में बने रहने के कारण हर किसी की निगाहें मौजूदा चैंपियंस पर होती हैं। द उसोज ने अपने शानदार चैंपियनशिप रन में कई टैग टीम्स को मात दी हैं। न्यू डे के सबसे ज्यादा समय तक बने रहने वाले टैग टीम चैंपियंस के रिकॉर्ड को तोड़ने के बाद द उसोज ने खुद को इतिहास की बेस्ट टैग टीम बताया था।

"ऑफ़िशियली WWE की सबसे महान टैग टीम! द उसोज"

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

Poll : 0 votes