WWE में 16 महीने बाद पहला मैच लड़ते हुए फेमस Superstar ने अपने प्रतिद्वंदी को 3 मिनट के अंदर किया धराशाई

WWE सुपरस्टार लेसी इवांस (Lacey Evans) ने लंबे समय बाद WWE रिंग में वापसी की। लेसी इवांस का स्मैकडाउन (Smackdown) में मनी इन द बैंक (Money in the Bank) क्वालीफाइंग मैच में जाया ली (Xia Li) से सामना हुआ। 16 महीने बाद लड़े गए पहले मैच में लेसी इवांस ने जाया ली को 3 मिनट के अंदर धराशाई किया और विमेंस Money in the Bank मैच के लिए क्वालीफाई किया।

WrestleMania 38 के बाद हुए Smackdown में लेसी इवांस का वीडियो पैकेज दिखाकर उनकी वापसी के संकेत दिए गए। वीडियो पैकेज में लेसी इवांस की मरीन नेवी में योगदान की कुछ बातों को भी दिखाया गया था। WWE में वापसी के बाद से इवांस किसी भी ब्रैंड का हिस्सा नहीं थी और Raw और Smackdown दोनों ब्रैंड्स में दिख रहीं थीं फिलहाल यह साफ हो चुका है कि इवांस ब्लू ब्रैंड का ही हिस्सा हैं। इवांस अभी एक बेबीफेस किरदार निभा रही हैं।

वापसी के बाद इवांस ने अपने पहले मैच में उभरती हुई चीनी स्टार को बहुत ही जल्द विमेंस राइट मूव का इस्तेमाल कर हरा दिया। बता दें कि 16 महीने पहले इवांस की शार्लेट फ्लेयर के साथ स्टोरीलाइन चल रही थी जहां शार्लेट के पिता दिग्गज रिक फ्लेयर लेसी इवांस के साथ थे। उस समय कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि WrestleMania 37 में इवांस का सामना शार्लेट फ्लेयर से होने वाला था लेकिन इवांस की प्रेग्नेंसी के कारण WWE को इस स्टोरीलाइन को वहीं रद्द करना पड़ा।

इस मैच को जीतकर इवांस विमेंस Money in the Bank लैडर मैच में जगह बनाने वाली पहली सुपरस्टार बन गई हैं। इस हफ्ते Smackdown के एपिसोड में एक अन्य Money in the Bank क्वालीफाइंग मैच में ड्रू मैकइंटायर और शेमस के बीच हुआ मुकाबला DQ के जरिए खत्म हुआ और कोई भी सुपरस्टार ऑफिशियली Money in the Bank लैडर मैच में जगह बनाने में सफल नहीं रहा।

अब देखना दिलचस्प होगा कि लेसी इवांस Money in the Bank लैडर मैच जीतकर WWE में अपनी पहली बार कोई चैंपियनशिप जीतने में कामयाब होती हैं या नहीं।

