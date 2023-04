"मेरे जीवन का सबसे अहम पल था"- WWE Superstar हुआ भावुक, खास मौके को लेकर दिया बड़ा बयान

Liv Morgan: WWE सुपरस्टार लिव मॉर्गन (Liv Morgan) ने हाल ही में राकेल रॉड्रिगेज़ (Raquel Rodriguez) के साथ मिलकर विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप पर कब्जा किया है। मॉर्गन ने पिछले साल स्मैकडाउन (SmackDown) विमेंस चैंपियनशिप जीती थी और उन्हें फैंस की ओर से बेहतरीन रिएक्शन मिला था। मॉर्गन अपने उस 98 दिनों के टाइटल रन की तरह विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप के साथ अपने सफर को यादगार बनाना चाहती हैं।

WWE के The Bump शो पर लिव मॉर्गन और राकेल रॉड्रिगेज़ गेस्ट के रूप में नज़र आई थीं। इसी बीच लिव ने पिछले साल अपनी SmackDown विमेंस चैंपियनशिप जीत और टाइटल रन को लेकर बात की। इसी बीच लिव ने बताया कि उनके लिए यह मोमेंट खास था और वो अपने विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप रन को भी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगी। उन्होंने भावुक होते हुए कहा,

"मैं यही बताना चाहूंगी कि वो चीज़ मेरे लिए क्या मायने रखती थी। जब मैंने SmackDown विमेंस चैंपियनशिप जीती थी, यह मेरी पूरी जिंदगी का सबसे ज्यादा अहम पल था और मुझे इस चैंपियनशिप रन की छोटी से छोटी चीज़ भी पसंद आई। मैं WWE यूनिवर्स को यह बताना चाहती थीं। मैं फैंस को यह दिखाना चाहती थीं कि मेरे लिए यह जीत कितनी जरुरी थी। मैंने इस चैंपियनशिप को अपने रखने और होल्ड करने के लिए सबकुछ किया। यह ऐसी चीज़ है, जो मैं इन विमेंस WWE टैग टीम चैंपियनशिप के साथ भी करने की कोशिश करूंगी।"

आप नीचे WWE का The Bump शो देख सकते हैं:

WWE Superstar Liv Morgan की चैंपियनशिप जीत काफी खास थी

लिव मॉर्गन ने Money in the Bank 2022 का विमेंस लैडर मैच जीता था। फैंस उनकी इस जीत से बहुत खुश हो गए थे। थोड़ी देर बाद ही उन्होंने रोंडा राउजी पर अपना Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन करके SmackDown विमेंस चैंपियनशिप जीत ली थी। उनका टाइटल रन अच्छा रहा। हालांकि, Extreme Rules 2022 में रोंडा ने मॉर्गन को हराकर फिर से चैंपियनशिप पर कब्जा जमा लिया था। अब देखना होगा कि लिव का टैग टीम टाइटल रन कैसा रहता है।

