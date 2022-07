"Liv Morgan जीत की असली हकदार थीं", WWE Superstar ने मौजूदा चैंपियन की तारीफों के बांधे पुल

Liv Morgan: WWE NXT की पूर्व विमेंस टैग टीम चैंपियन राकेल रॉड्रिगेज (Raquel Rodriguez) ने लिव मॉर्गन (Liv Morgan) के कैश-इन के बारे में बात की है। रॉड्रिगेज ने रेसलमेनिया (WrestleMania) 38 के बाद स्मैकडाउन (SmackDown) में कदम रखा था। उन्होंने पूर्व चैंपियन रोंडा राउजी (Ronda Rousey) के खिलाफ मैच लड़े थे और कुछ मौकों पर उनके साथ टीम भी बनाई थी।

विमेंस Money in the Bank लैडर मैच में भी उन्होंने हिस्सा लिया था। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने मॉर्गन के बारे में बात की और बताया कि उन्होंने कब कैश-इन होने की उम्मीद की थी। रॉड्रिगेज ने कहा,

"मैंने सोचा था कि लिव मॉर्गन कैश-इन करने के लिए कम से कम शुक्रवार तक का इंतजार करेंगी या फिर वो कुछ और समय तक रुक सकती हैं। मैं उनके लिए काफी खुश थी। खुशी कारण यह था कि यदि कोई जीत का असली हकदार था, तो वह मॉर्गन थीं। वह काफी ज्यादा मेहनत कर रही हैं और अलग-अलग तरीके से काम कर रही हैं। वह WWE में काफी लंबे समय से हैं और उनके लिए यह मौका एकदम सही था। मैं उनके लिए काफी खुश हूं।"

WWE Money in the Bank की तैयारियों के बारे में राकेल रॉड्रिगेज ने की बातचीत

राकेल रॉड्रिगेज NXT की सबसे चर्चित विमेंस चैंपियंस में से एक रही हैं। उन्होंने 300 से अधिक दिनों तक टाइटल अपने पास रखा था। उन्होंने 26 अक्टूबर, 2021 को मैंडी रोज के खिलाफ टाइटल गंवाया था। मेन रोस्टर पर आने के बाद Money in the Bank लैडर मैच में हिस्सा लेना उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक रहा है। उन्होंने Money in the Bank के लिए अपनी तैयारियों के बारे में बातचीत की। रॉड्रिगेज ने कहा,

"जब आप किसी पर हमला करने की कोशिश करती हैं, तो केवल आठ फुट, दस फुट या बारह फुट की लैडर ही आपके सामने नहीं होती हैं, बल्कि छह अन्य सुपरस्टार्स भी वहां मौजूद रहती हैं जो आपके ऊपर हमला करने के लिए तैयार रहती हैं। वो आपके ऊपर पीछे से हमला कर सकती हैं। लैडर से आपके ऊपर हमला होता है और यह सब काफी पेचीदा हो जाता है। आपका लक्ष्य ब्रीफकेस हासिल करने का होता है और सबकुछ आत्मविश्वास के साथ करना होता है।"

यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या रॉड्रिगेज SmackDown विमेंस चैंपियनशिप के लिए लिव मॉर्गन के पीछे जाती हैं या नहीं।

