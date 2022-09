"Roman Reigns को हराने के लिए The Rock बिल्कुल सही प्रतिद्वंदी हैं" - WWE के पूर्व चैंपियन ने किया बड़ा दावा

Roman Reigns vs The Rock: WWE में वापसी के बाद से ही रोमन रेंस (Roman Reigns) ने खुद को 'हेड ऑफ द टेबल' निकनेम दिया है। हालांकि, फैंस को विश्वास है कि रोमन रेंस के कजिन द रॉक (The Rock) WWE में वापसी के बाद उनसे यह निकनेम ले सकते हैं। काफी समय से द रॉक vs रोमन रेंस मैच को लेकर चर्चा की जा रही है और अब पूर्व आईसी चैंपियन रिकोशे (Ricochet) ने इस मैच को लेकर अपनी राय दी है।

बता दें, रिकोशे हाल ही में NBC Sports Boston के Ten Count पोडकास्ट पर नजर आए थे। इस दौरान स्टीव फॉल ने रिकोशे से पूछा कि क्यों रोमन रेंस को हराने के लिए द रॉक सबसे बेहतरीन प्रतिद्वंदी रहेंगे। इसका जवाब देते हुए रिकोशे ने कहा-

"क्योंकि द रॉक दुनिया में सबसे बेहतरीन हैं। और कौन हो सकता है?"

रिकोशे ने द रॉक के रोमन रेंस के खिलाफ मैच लड़ने के बारे में बात करते हुए कहा-

"वो (द रॉक) जो चाहते हैं वो चीज़ करके रहते हैं। अगर द रॉक WWE में रोमन रेंस का सामना करना चाहते हैं तो यह जरूर होगा।"

WWE सुपरस्टार रिकोशे ने द रॉक के कजिन रोमन रेंस के खिलाफ मैच लड़ने की इच्छा जाहिर की

WWE सुपरस्टार रिकोशे भी रोमन रेंस के खिलाफ मैच लड़ने से पीछा नहीं हटना चाहते हैं और वो ट्राइबल चीफ के खिलाफ मैच लड़ने का मौका तलाश रहे हैं। रिकोशे ने हालिया इंटरव्यू में रोमन रेंस के खिलाफ मैच लड़ने के बारे में बात करते हुए कहा-

"रोमन रेंस इस वक्त शानदार स्थिति में हैं। मैं भी उनके खिलाफ मैच लड़ना पसंद करूंगा। मैं जानता हूं कि रोमन बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, लेकिन मैं यह कभी नहीं कहूंगा कि कोई मुझे हरा नहीं पाएगा। आप इसका कभी पता नहीं लगा पाएंगे।"

अगर रोमन रेंस की बात की जाए तो उन्होंने अपना आखिरी टाइटल डिफेंस Clash at the Castle में ड्रू मैकइंटायर के खिलाफ किया था। अब रोमन रेंस को Crown Jewel 2022 में लोगन पॉल के खिलाफ मैच में अपना अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल डिफेंड करना है।

