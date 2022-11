WWE दिग्गज John Cena ने ट्विटर पर फैन के साथ पोस्ट की खास तस्वीर, फेमस Superstar ने दिया मजेदार रिएक्शन

Ricochet: WWE दिग्गज जॉन सीना (John Cena) ने ट्विटर पर एक खास तस्वीर पोस्ट की। इस बार WWE सुपरस्टार रिकोशे (Ricochet) ने अपनी प्रतिक्रिया दी। 27 जून को रॉ (Raw) के एपिसोड में अंतिम बार सीना नज़र आए थे। सीना ने शानदार प्रोमो दिया था। सीना ने कहा था कि वो अभी कुछ और मैच रिंग में लड़ते हुए आगे दिखेंगे। उम्मीद के मुताबिक अगले साल रेसलमेनिया (WrestleMania) में उनकी वापसी होगी।

सीना ने ट्विटर पर एक तस्वीर पोस्ट की। जिसमें उनके साथ एक फैन हैलोवीन के साथ नज़र आ रहा है।

WWE सुपरस्टार रिकोशे ने दिया शानदार जवाब

पूर्व इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन रिकोशे ने सीना की पोस्ट का मजेदार जवाब दिया। सीना हमेशा You Can't See Me कहते हैं। रिकोशे ने जोक मारते हुए I don’t see anyone? लिख दिया।

WWE में रिकोशे इस समय अच्छा काम कर रहे हैं। हालांकि कंपनी ने उन्हें अभी तक बड़ा पुश नहीं दिया। रिंग में फैंस उन्हें बहुत पसंद करते हैं। कुछ अच्छे मैचों का वो हिस्सा अभी तक रहे हैं। रिंग में जबरदस्त एक्शन वो दिखाते हैं। ट्रिपल एच ने अब WWE की जिम्मेदारी संभाल ली है। शायद अब रिकोशे को पुश दिया जा सकता है। फैंस भी चाहते हैं कि रिकोशे को एक तगड़ा पुश जरूर मिलना चाहिए।

SummerSlam 2021 में रोमन रेंस और जॉन सीना के बीच यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच हुआ था। इस मैच में सीना की हार हो गई थी। इसके बाद सीना WWE रिंग में एक्शन में नज़र नहीं आए। कहा जा रहा है कि अगले साल WrestleMania में सीना का मुकाबला ऑस्टिन थ्योरी के साथ होगा। अगर ऐसा होगा तो फिर फैंस को मजा आएगा। सीना अब हॉलीवुड के भी बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं। उम्मीद है कि सीना की जल्द WWE रिंग में वापसी होगी। फैंस उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। WWE ने भी उनके लिए कोई ना कोई बड़ा प्लान जरूर तैयार किया होगा। सीना कई बार कह चुके हैं कि वो जल्द ही WWE में वापसी करेंगे। इसका मतलब साफ है कि हॉलीवुड से टाइम निकालकर वो जरूर एंट्री करेंगे।

