"The Bloodline को अलग नहीं होना चाहिए" - WWE Superstar Roman Reigns के कजिन ने दुख जाहिर करते हुए दिया बड़ा बयान 

Roman Reigns: WWE में काफी समय से रोमन रेंस (Roman Reigns) & सोलो सिकोआ (Solo Sikoa) की द उसोज़ (The Usos) से दुश्मनी देखने को मिल रही है। अब सामू अनोआ'ई (Samu Anoa'i) ने इस चीज़ को लेकर अपनी राय दी है। बता दें, समरस्लैम (SummerSlam) 2023 के लिए रोमन रेंस (Roman Reigns) vs जे उसो (Jey Uso) मैच का ऐलान हो चुका है। यह ट्राइबल कॉम्बैट मैच होगा और इस मुकाबले में रोमन रेंस के अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के साथ-साथ ट्राइबल चीफ स्टेट्स पर भी दांव पर होगा।

रोमन रेंस के कजिन सामू अनोआ'ई ने हाल ही में Sportskeeda Wrestling पर बिल एप्टर को इंटरव्यू देते हुए कहा कि वो द ब्लडलाइन को एक होते हुए देखना चाहते हैं। सामू अनोआ'ई ने कहा-

"परिवार में दरार पड़ चुकी है और मुझे यह चीज़ पसंद नहीं आई है। हमें कभी भी अलग नहीं होना चाहिए और यह कुछ ऐसा है जिसके लिए हमे इंतजार करना होगा और देखना होगा कि इसका अंजाम क्या होता है।"

बता दें, रोमन रेंस के चाचा का नाम अफा अनोआ'ई है और सामू अनोआ'ई उनके ही बेटे हैं। रोमन रेंस के पिता सिका अपने भाई अफा के साथ 1980 के दशक में WWE में वाइल्ड सामोअंस के रूप में कम्पीट करते हुए दिखाई दिए थे। इन दोनों भाइयों को साल 2007 में WWE Hall of Fame में शामिल किया गया था।

Samu Anoa'i WWE में Roman Reigns के साथ सैगमेंट का हिस्सा बनते-बनते रह गए थे

30 जनवरी 2023 को Raw की 30वीं सालगिरह पर शुरूआत में ब्लडलाइन एक्नॉलेजमेंट सेरेमेनी कराने का प्लान था। सामू अनोआ'ई ने फरवरी में The Two Man Power Trip of Wrestling पॉडकास्ट पर खुलासा किया था कि वो Raw में नज़र आने वाले थे। हालांकि, कई फैमिली मेंबर्स के यात्रा करने में असमर्थ होने की वजह से इस सैगमेंट को कैंसिल कर दिया गया था।

सामू अनोआ'ई ने कहा-

"हां, हम लोग Raw 30 में द ब्लडलाइन एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी का हिस्सा बनने वाले थे। इस सैगमेंट में मैं, रिकीशी, मेरे पिता, मेरे अंकल नज़र आने वाले थे। मेरे पिता उस वक्त यात्रा नहीं कर सकते थे और रिकीशी को निमोनिया हुआ था, इसलिए इस सैगमेंट को कैंसिल कर दिया गया।"