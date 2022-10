"मेरा रिंग, मेरा शो"- WWE SmackDown में बवाल मचाने से पहले Roman Reigns ने अपने मौजूदा दुश्मन को दी खतरनाक धमकी 

Roman Reigns: WWE SmackDown में इस हफ्ते लोगन पॉल (Logan Paul) और रोमन रेंस (Roman Reigns) का आमना-सामना होगा। इससे पहले रोमन रेंस ने लोगन पॉल को खतरनाक धमकी दे दी है। लोगन पॉल ने कुछ हफ्ते पहले ब्लू ब्रांड के एपिसोड में आकर रोमन रेंस को चुनौती दी थी। इसके बाद दोनों के बीच मैच का ऑफिशियल ऐलान हुआ था। क्राउन ज्वेल (Crown Jewel) इवेंट में दोनों के बीच अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच होगा। ये इवेंट सऊदी अरब में आयोजित होगा।

WWE दिग्गज रोमन रेंस ने सोशल मीडिया पर दी अपनी प्रतिक्रिया

SmackDown में पिछले हफ्ते रोमन रेंस नज़र नहीं आए थे। इस हफ्ते लोगन पॉल के साथ फेस-टू-फेस उनका सामना होगा। रोमन रेंस ने अपने प्रतिद्वंदी को इससे पहले संदेश भेजा है। उन्होंने तस्वीर शेयर करते हुए Face to face. My ring. My show कैप्शन में लिखा है। रोमन रेंस ने #GODMode भी लिखा। रोमन रेंस इसके जरिए बताना चाह रहे हैं कि SmackDown शो और रिंग उनका है।

Extreme Rules में रोमन रेंस का मैच नहीं होगा। WrestleMania में इस साल रोमन रेंस ने ब्रॉक लैसनर को हराया था। इसके बाद से रोमन रेंस लिमिटेड तौर पर काम कर रहे हैं। वीकली शोज में भी वो लगातार नज़र नहीं आते हैं। Sports Illustrated को दिए गए इंटरव्यू में रोमन रेंस ने कहा था कि वो अब अपने आप को पार्ट-टाइम रेसलर के रूप में ढाल रहे हैं। रोमन रेंस ने कहा था कि अब वो तारीख के हिसाब से काम करेंगे। यानी की कभी-कभी ही वो रिंग में नज़र आएंगे। कुछ ऐसा ही देखने को भी मिल रहा है।

WWE SmackDown में इस हफ्ते बहुत मजा आएगा। लोगन पॉल अकेले रहेंगे और रोमन रेंस के साथ उनका पूरा फैक्शन होगा। रोमन रेंस का जवाब अब लोगन पॉल किस अंदाज में देंगे ये देखने वाली बात होगी। लोगन पॉल भी सोशल मीडिया के जरिए कह चुके हैं वो इस बार रोमन रेंस को हराएंगे। हालांकि रोमन रेंस को हराना उनके लिए इतना आसान नहीं होगा।

