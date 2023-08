WWE में बड़े मैच से पहले Roman Reigns ने अपने भाइयों के साथ चल रही दुश्मनी को लेकर कही बहुत बड़ी बात, दी कड़ी चेतावनी

Roman Reigns: WWE Money in the Bank 2023 में द ब्लडलाइन (The Bloodline) सिविल वॉर टैग टीम मैच हुआ था, जिसमें रोमन रेंस (Roman Reigns) और सोलो सिकोआ (Solo Sikoa) की जोड़ी को द उसोज़ (The Usos) के हाथों हार मिली थी। इसी मैच में जे उसो (Jey Uso) ने रोमन को पिन करते हुए सबको चौंका दिया था। वहीं अब Roman Reigns ने द ब्लडलाइन में चल रही दुश्मनी को लेकर बड़ा बयान दिया है।

First Take को दिए एक हालिया इंटरव्यू में रोमन रेंस ने द उसोज़ के साथ दुश्मनी और द ब्लडलाइन सिविल वॉर की सबसे खराब बात के बारे में बताते हुए कहा:

"यही इस कहानी की सबसे खराब बात है। मैं केवल मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं एक परिवार का मेंबर और कज़िन ब्रदर होने के नाते मैं उनकी सहायता कर उन्हें नया मुकाम हासिल करने में मदद करने की कोशिश कर रहा हूं।"

ट्राइबल चीफ ने द उसोज़ का बुरा हाल करने का जिक्र करते हुए कहा:

"हम कोई मेल की डिलीवरी करने वाली फैमिली नहीं हैं। हम प्रो रेसलिंग और स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को चलाते हैं। कभी-कभी आपको सख्त रवैया अपनाना पड़ता है। ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और हर हफ्ते बिजनेस से जुड़े बहुत बड़े फैसले लिए जाते हैं। अगर उन्होंने सही राह नहीं चुनी तो उन्हें सबक सिखाया जाना बहुत जरूरी है।"

क्या Jey Uso को WWE SummerSlam में Roman Reigns पर जीत मिलनी चाहिए?

Roman Reigns साल 2020 में नए यूनिवर्सल चैंपियन बने थे, वहीं WrestleMania 38 में ब्रॉक लैसनर को हराकर WWE चैंपियनशिप भी अपने नाम की थी। अब अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन कहे जाने वाले रोमन ने पिछले 3 सालों में जॉन सीना, ब्रॉक लैसनर और गोल्डबर्ग समेत कई दिग्गजों को हराकर अपने टाइटल को रिटेन किया है।

मगर इस दौरान Royal Rumble 2022 में उन्हें सैथ रॉलिंस के खिलाफ DQ से हार झेलनी पड़ी थी, लेकिन कोई टाइटल चेंज नहीं हुआ था। मौजूदा वर्ल्ड हैवीवेट वर्ल्ड चैंपियन सैथ रॉलिंस ने CBS Sports को दिए एक हालिया इंटरव्यू में जे उसो की रोमन रेंस पर जीत की संभावना पर चर्चा करते हुए कहा:

"अगर मेरे खिलाफ नहीं तो रोमन रेंस को जे उसो के खिलाफ हारना चाहिए।"