"Roman Reigns को चिंता करने की जरूरत नहीं है", WWE Superstar ने बड़ा मैच जीतकर दिग्गज को बचाने का किया दावा 

Roman Reigns: WWE सुपरस्टार सैमी जेन (Sami Zayn) ने हाल ही में बताया कि अगर वो मनी इन द बैंक (Money in the Bank) कॉन्ट्रैक्ट जीत जीते हैं तो रोमन रेंस (Roman Reigns) को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सैमी जेन लैडर मैच का हिस्सा हैं और वो मैच जीतने के फेवरेट माने जा रहे हैं।

WWE सुपरस्टार ने रोमन रेंस को चिंता नहीं करने की दी सलाह

सैमी जेन ब्लडलाइन का हिस्सा बन गए हैं और उन्होंने Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट जीतने का दावा करते हुए कहा है कि वो अपने साथी रोमन रेंस पर ब्रीफकेस को कैश-इन नहीं करेंगे। WWE के The Bump शो में सैमी जेन नजर आए थे। उन्होंने यहां बताया कि वो रोमन को बचाकर रखेंगे। उन्होंने कहा,

"अगर Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास रहेगा, तो मैं चीज़ों का सही तरह से हिसाब रख पाउँगा। इसका अर्थ है कि रोमन रेंस को लगातार हर दो मिनट्स में अपने कंधों की ओर नहीं देखना पड़ेगा। वो किसी ऐसे व्यक्ति के सामने कमजोर नहीं पड़ेंगे, जिसके पास ब्रीफकेस है और जो समय का इंतजार कर रहा है। उन्हें उस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है।"

पूर्व इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन ने आगे बताया कि अगर भविष्य में ब्रॉक लैसनर चैंपियन बन जाते हैं तो फिर वो इसे कैश-इन कर देंगे। उन्होंने कहा,

"मैं उस समय यह कह रहा था कि अगर रोमन रेंस के पास चैंपियनशिप नहीं है और ब्रॉक लैसनर उदाहरण के तौर पर चैंपियन हैं, तो फिर कोई समस्या नहीं होगी। मैं उनपर कैश इन करके चैंपियन बन सकता हूँ। हालांकि, जब तक रोमन रेंस के पास अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप है, यह मेरे पास मौजूद Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट की तरह सेफ रहेगी। मैं सिर्फ यह कह रहा था।"

सैमी जेन ने साफ तौर पर बता दिया है कि अगर वो Money in the Bank ब्रीफकेस जीतते तो वो इसे रोमन पर कैश-इन नहीं करेंगे। हालांकि, अगर भविष्य में ब्रॉक लैसनर या कोई और चैंपियन बन गया तो फिर जेन वर्ल्ड चैंपियन बनने की कोशिश करेंगे।

