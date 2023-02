WWE दिग्गज के साथ स्पेशल मोमेंट शेयर करने के बाद फेमस Superstar ने दी प्रतिक्रिया, ट्वीट करते हुए दिया बड़ा बयान

WWE: WWE सुपरस्टार और पूर्व NXT क्रूजरवेट चैंपियन सैंटोस एस्कोबार (Santos Escobar) को हाल ही में Lucha Libre लैजेंड रे मिस्टीरियो (Rey Mysterio) के साथ स्पेशल मोमेंट शेयर करने का मौका मिला। बता दें, सैंटोस एस्कोबार और उनके फैक्शन लिगाडो डेल फैंटासमा (Legado Del Fantasama) ने स्मैकडाउन (SmackDown) के जरिए अपना मेन रोस्टर डेब्यू किया था। डेब्यू के बाद यह फैक्शन मेन रोस्टर में अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रही।

बता दें, SmackDown के आखिरी एपिसोड में सैंटोस इस्कोबार vs रे मिस्टीरियो vs मैडकैप मॉस vs कैरियन क्रॉस का फेटल 4 वे मैच देखने को मिला था। मैडकैप मॉस यह मैच जीतकर गुंथर के खिलाफ आईसी चैंपियनशिप मैच में जगह बना चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि रे मिस्टीरियो के साथ खास मोमेंट शेयर करने की वजह से सैंटोस इस्कोबार इस हार को भूल चुके हैं। इन दोनों सुपरस्टार्स ने सम्मान के प्रतीक के तौर पर मास्क भी एक्सचेंज किया।

सैंटोस इस्कोबार ने रे मिस्टीरियो के साथ इस मोमेंट की तस्वीर भी ट्वीटर पर शेयर की और उन्होंने ट्वीट करते इस मोमेंट को THC (Tradition, Heritage, Culture) बताया।

रे मिस्टीरियो की हाल ही में WWE फैंस से मुलाकात हुई

रे मिस्टीरियो दुनिया भर में फैंस के बीच काफी ज्यादा लोकप्रिय हैं और इस वजह से उन्हें कई बार परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। बता दें, हाल ही में रे मिस्टीरियो को एयरपोर्ट पर एक फैंस के ग्रुप ने घेर लिया था और फैंस चाहते थे कि वो मर्चेंडाइज पर साइन करें। रे मिस्टीरियो ने उस वक्त मास्क नहीं पहन रखा था और भीड़ इक्ट्ठा होने की वजह से उन्हें फ्लाइट बोर्ड करने में दिक्कत आ रही थी।

रे मिस्टीरियो ने केवल एक फैन को ऑटोग्राफ दिया जो कि उनका बहुत बड़ा फैन था लेकिन उन्होंने बाकी मांगों को ठुकरा दिया था। अभी तक रे मिस्टीरियो और सैंटोस इस्कोबार के WrestleMania 39 को लेकर ठोस प्लान सामने नहीं आ पाए हैं। रे मिस्टीरियो के मौजूदा समय में डॉमिनिक मिस्टीरियो और कैरियन क्रॉस के रूप में दो बड़े दुश्मन मौजूद हैं। यह देखना रोचक होगा कि WWE WrestleMania 39 में रे मिस्टीरियो इन दोनों में से किस सुपरस्टार का सामना करते हैं।

