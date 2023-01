फेमस WWE Superstar ने दूसरे रेसलिंग कंपनी में मैच लड़कर मचाया बवाल, धमाकेदार मुकाबले में दिग्गज को दी मात

WWE: WWE सुपरस्टार शिंस्के नाकामुरा (Shinsuke Nakamura) ने हाल ही में Pro Wrestling NOAH के The New Year Event में द ग्रेट मुटा (The Great Muta) का सामना किया। इन दोनों जापानी लैजेंड्स का Budokan Hall में धमाकेदार मैच में आमना-सामना हुआ। इस मैच के अंतिम पलों में शिंस्के नाकामुरा ने द ग्रेट मुटा के शाइनिंग विजार्ड मूव पर किकआउट कर दिया था।

शिंस्के नाकामुरा ने इस मैच के दौरान द ग्रेट मुटा के मूव का उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करते हुए उनके चेहरे पर मिस्ट फेंक दिया था। इसके बाद नाकामुरा ने मुटा को किनशासा देते हुए बहुत बड़ी जीत दर्ज की। इस मैच के बाद शिंस्के नाकामुरा ने द ग्रेट मुटा को लेकर अपना आभार प्रकट किया। यही नहीं, शिंस्के नाकामुरा ने द ग्रेट मुटा को अपना आदर्श बताते हुए धन्यवाद दिया और इसके बाद ये दोनों रिंग में सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दिए।

बता दें, शिंस्के नाकामुरा के साल 2017 में WWE जॉइन करने के बाद यह उनका इस रेसलिंग कंपनी के बाहर पहला मैच था। केजी मूटो Wrestle Kingdom 17 शो में दिखाई देंगे। इसके अलावा वो एक दूसरे शो में AEW स्टार्स डार्बी एलिन और स्टिंग के साथ टीम बनाते हुए दिखाई देंगे।

WWE सुपरस्टार शिंस्के नाकामुरा ने मैच से पहले द ग्रेट मुटा के बारे में बात की

शिंस्के नाकामुरा ने हाल ही में Yahoo Sports को दिए इंटरव्यू में बताया कि उनके लिए यह काफी चौंकाने वाला पल था कि उनका द ग्रेट मुटा के साथ मैच होने जा रहा है। शिंस्के नाकामुरा ने इस मैच के बारे में बात करते हुए कहा-

"मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे नहीं लगा था कि यह संभव हो पाएगा। जब तक विंस मैकमैहन ने WWE की जिम्मेदारी संभाल रखी थी, तब तक यह संभव नहीं हो पाता। नोह इस मैच का आईडिया लेकर मेरे पास आए और मैंने ना कह दिया। जब विंस मैकमैहन ने कंपनी की जिम्मेदारी छोड़ी तो कंपनी में मौजूद लोगों ने कहा कि अब यह संभव हो सकता है। मुझे लगा कि अभी भी यह मुश्किल है लेकिन मैंने ट्रिपल एच से बात की। जब मुझे मैच लड़ने की अनुमति मिल गई तो मुझे विश्वास नहीं हुआ।

