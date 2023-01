Roman Reigns के भाई ने फेमस WWE Superstar की बेइज्जती करते हुए उड़ाया मजाक, जल्द ही होगा मैच?

Solo Sikoa and Dominik Mysterio: WWE सुपरस्टार सोलो सिकोआ (Solo Sikoa) ने हाल ही में डॉमिनिक मिस्टीरियो (Dominik Mysterio) की जबरदस्त तरीके से बेइज्जती की है। रॉ (Raw) के आखिरी एपिसोड में द जजमेंट डे (The Judgement Day) और द ब्लडलाइन (The Bloodline) का कंफ्रंटेशन देखने को मिला था।

डॉमिनिक मिस्टीरियो ने सोलो पर निशाना साधा था। बाद में रोमन रेंस के भाई उन्हें घूरने लगे। रिया रिप्ली बीच में आ गईं लेकिन फिर भी सोलो ने नज़रें नहीं हटाई। जजमेंट डे और ब्लडलाइन के बीच इसके बाद जबरदस्त ब्रॉल हुआ। साथ ही WWE ने यहां उसोज़ और जजमेंट डे के बीच होने वाले मैच को भी हाइप किया।

WWE सुपरस्टार Solo Sikoa ने Dominik Mysterio की बेइज्जती करते हुए मजाक बनाया

सोलो सिकोआ ने हाल ही में अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर डॉमिनिक वीडियो की Raw की वीडियो स्टोरी पर शेयर की। उन्होंने यहां मिस्टीरियो की बेइज्जती की। सोलो का कहना था कि वो सिर्फ बोलते हैं और करने से डरते हैं। सोलो ने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा,

"All Bark... No Bite"

सोलो सिकोआ ने डॉमिनिक मिस्टीरियो की बुरी तरह से बेइज्जती कर दी

WWE सुपरस्टार रिया रिप्ली ने इसके पहले सोलो सिकोआ को चेतावनी दी है। वो नहीं चाहती हैं कि सोलो, डॉमिनिक को कंफ्रंट करें। रिया ने चेतावनी देते हुए यह भी बताया था कि वो डॉमिनिक को बचाने के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगी और उन्हें सोलो सिकोआ से डर नहीं लगता है। इस स्टोरीलाइन एंगल को देखकर लग रहा है कि डॉमिनिक मिस्टीरियो और सोलो सिकोआ के बीच एक सिंगल्स मैच होगा।

अगर दोनों सुपरस्टार्स आमने-सामने आते हैं, तो पता चल जाएगा कि उनमें से बेहतर आखिर कौन है। ऐसा लग रहा है कि दोनों के मन में एक-दूसरे को लेकर जबरदस्त तरीके से गुस्सा भरा हुआ है और वो आपस में आमने-सामने आकर इसे निकालना पसंद करेंगे। आपको बता दें कि अगले हफ्ते Raw में जजमेंट डे और द उसोज़ के बीच टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच होगा। इस मैच पर सभी फैंस की नज़रें होंगी। मैच में टाइटल चेंज देखने को मिल सकता है।

