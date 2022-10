"मैं WWE Superstar Roman Reigns से करीब 20 सालों तक नहीं मिल पाया था" - ट्राइबल चीफ के भाई ने किया चौंकाने वाला खुलासा

Solo Sikoa and Roman Reigns: WWE सुपरस्टार सोलो सिकोआ (Solo Sikoa) ने हाल ही में खुलासा किया कि बचपन में उनका रोमन रेंस (Roman Reigns) के साथ रिलेशनशिप कैसा था। बता दें, सोलो सिकोआ WWE सुपरस्टार्स द उसोज (The Usos) के भाई हैं और उन्होंने Clash at the Castle के जरिए मेन रोस्टर में अपना डेब्यू किया था। रोमन रेंस और द उसोज बचपन से ही एक-दूसरे के काफी करीब रहे हैं।

वहीं, सोलो सिकोआ ने Cheat Heat के पीटर रोजेनबर्ग को दिए इंटरव्यू में रोमन रेंस के साथ रिलेशनशिप के बारे में बात करते हुए कहा -

"रोमन रेंस से कार्डिफ में मिलने से पहले मैं उनसे करीब 20 सालों से मिल नहीं पाया था। हम दोनों एक-दूसरे के उतने करीब नहीं थे लेकिन वो हमेशा ही हमारे घर के आस-पास होते थे, मेरे भाईयों (द उसोज) के साथ खेल रहे होते थे क्योंकि वो एक ही उम्र के थे और मैं उनसे काफी छोटा था। अब जबकि, मैं बिजनेस का हिस्सा बन चुका हूं, एज गैप होने के बावजूद भी मैं उनके करीब आने लगा हूं। क्योंकि रोमन रेंस बड़े भाई हैं और वो काफी समय से इस गेम को चला रहे हैं।"

सोलो सिकोआ को WWE में रोमन रेंस और दूसरे सुपरस्टार्स से सलाह मिली है?

जब सोलो सिकोआ से यह सवाल किया गया कि क्या WWE में उन्हें रोमन रेंस और दूसरे सुपरस्टार्स से सलाह मिली है तो इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा-

"हां, कई लोग मुझे सलाह देने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि रोमन रेंस, मेरे भाईयों और सैमी ज़ेन ने पहले ही मुझे पर्याप्त सलाह दे दी है, इसलिए उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि मैं काफी भाग्यशाली हूं कि मुझे रोमन रेंस, सैमी ज़ेन और द उसोज के साथ काम करने का मौका मिल रहा है क्योंकि वो मुझे हमेशा ही फीडबैक देते रहते हैं। मैं काफी लकी हूं कि क्योंकि अतीत में और अभी कई लोग ऐसा नहीं करेंगे।"

बता दें, रोमन रेंस को Crown Jewel इवेंट में लोगन पॉल के खिलाफ मैच में अपना अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल डिफेंड करना है। यह देखना रोचक होगा कि इस मैच का नतीजा क्या होने वाला है।

