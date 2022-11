"Roman Reigns ने मेरा जबड़ा तोड़ दिया" - पूर्व WWE चैंपियन ने ट्राइबल चीफ पर लगाए गंभीर आरोप

Roman Reigns vs The Miz: पूर्व WWE चैंपियन द मिज (The Miz) इस हफ्ते रॉ (Raw) के एपिसोड के बाद गुस्से में थे और उन्होंने रोमन रेंस (Roman Reigns) पर उनका जबड़ा तोड़ने का आरोप लगाया। बता दें, इस हफ्ते Raw में रोमन रेंस का सैगमेंट देखने को मिला था। इस सैगमेंट के दौरान द मिज ने दखल दिया था। द मिज ने इस दौरान रोमन रेंस को मदद की पेशकश की थी लेकिन रोमन ने उन्हें सुपरमैन पंच जड़ दिया था।

इसके बाद द मिज को मुस्तफा अली के खिलाफ मैच लड़ना पड़ा और डेक्सटर लूमिस के दखल की वजह से द मिज यह मैच हार गए। इसके बाद Raw Talk पर कैथी केली ने द मिज का इंटरव्यू लिया और इस इंटरव्यू के दौरान मिज ने रोमन रेंस के बारे में बात करते हुए कहा-

"आपको सुनाई दे रहा है कि मैं किस तरह बात कर रहा हूं? मेरा जबड़ा टूट गया है। मैं वहां गया और ट्राइबल चीफ को एकनॉलेज किया। मैंने कहा कि आप मेरे ट्राइबल चीफ हैं और मैं आपको एकनॉलेज करता हूं। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने मुझे पंच जड़ दिया। क्या मैंने वहां जाकर कहा था कि मैं रिंग में खड़ा एकमात्र दो बार का ग्रैंडस्लैम चैंपियन हूं? नहीं। क्या मैंने कहा था कि मैंने रोमन को आईसी चैंपियनशिप के लिए हराया था? नहीं। मैंने उन्हें एकनॉलेज किया था।"

रोमन रेंस ने WWE Raw में लोगन पॉल को दिया कड़ा संदेश

WWE Raw में इस हफ्ते स्पेशल सैगमेंट के दौरान रोमन रेंस काफी गंभीर नज़र आए और उन्होंने माइक लेकर ऐलान किया था कि वो लोगों द्वारा उनके सामने लोगन पॉल की तारीफ होते हुए देखकर बोर हो चुके हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि अब वो नम्र नहीं रहने वाले हैं। रोमन रेंस ने यह भी कहा कि वो रोस्टर में सबसे ऊपर हैं।

बता दें, रोमन रेंस को Crown Jewel 2022 में लोगन पॉल के खिलाफ मैच में अपना अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल डिफेंड करना है। यह देखना रोचक होगा कि रोमन इस मैच में लोगन को हराकर अपना टाइटल रिटेन कर पाते हैं या नहीं।

