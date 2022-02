फेमस WWE Superstar और 11 बार के पूर्व चैंपियन की रिंग में वापसी को लेकर अहम अपडेट सामने आया 

WWE में न्यू डे (New Day) के सदस्य और वर्तमान किंग ऑफ द रिंग (King of the Ring) जेवियर वुड्स (Xavier Woods) जल्द ही रिंग में वापसी कर सकते हैं। 7 जनवरी के स्मैकडाउन (SmackDown) एपिसोड में द उसोज (The Usos) के खिलाफ हुए टैग टीम स्ट्रीट फाइट में वुड्स को चोट लगी थी और तब से ही वह WWE टीवी पर नहीं दिखाई दिए हैं। वुड्स ने खुद ही इस बात की जानकारी दी थी कि उन्हें अपनी चोट से उबरने में चार से छह हफ्ते का समय लग जाएगा।

हालांकि, एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व SmackDown टैग टीम चैंपियन को WWE ने अपने एक्टिव नहीं रहने वाले सुपरस्टार्स की लिस्ट से हटा दिया है। इसका मतलब है कि वुड्स की वापसी जल्द ही देखने को मिल सकती है। हालिया हफ्तों में कोफी किंग्सटन और बिग ई के ब्लू ब्रांड में वापस आने के बाद हमें द न्यू डे को दोबारा साथ देखने के लिए अधिक इंतजार नहीं करना पड़ सकता है। ऐसा बताया जा रहा था कि वुड्स SmackDown के पिछले एपिसोड में ही वापस आने वाले थे, लेकिन वह उस एपिसोड के बैकस्टेज में भी मौजूद नहीं थे।

WWE सुपरस्टार जेवियर वुड्स ने 2021 किंग ऑफ द रिंग बनकर पूरा किया अपना बड़ा सपना

न्यू डे में वुड्स के दो अन्य साथियों ने WWE चैंपियनशिप हासिल की है और इसके बाद कंपनी ने वुड्स को भी खुश करने के लिए उन्हें किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का विजेता बनाया है। फैंस को खुश करने के लिए वुड्स ने फाइनल में पहुंचने के बाद पूर्व यूनिवर्सल चैंपियन फिन बैलर को हराया था। वुड्स ने कई मौकों पर कहा था कि क्राउन हासिल करना उनके बचपन का सपना है।

Also Read Article Continues below

जेवियर वुड्स ने स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, ओवेन हार्ट, ऐज, विलियम रीगल, ब्रॉक लैसनर, शेमस और बैरन कॉर्बिन जैसे सुपरस्टार्स की लिस्ट में खुद को शामिल कर लिया है। हालांकि देखना होगा कि 11 बार के पूर्व चैंपियन की रिंग में वापसी कब होती है और वो किस स्टोरीलाइन का हिस्सा बनते हैं।

Edited by मयंक मेहता