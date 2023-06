WWE SmackDown में Roman Reigns से मिले धोखे के बाद पूर्व टैग टीम चैंपियंस ने लड़ा धमाकेदार मैच, मिली बड़ी जीत

Roman Reigns: WWE मेगास्टार रोमन रेंस (Roman Reigns) के टॉप फैक्शन द ब्लडलाइन (The Bloodline) में हर दिन नए ट्विस्ट और टर्न देखने मिल रहे हैं। नाईट ऑफ चैंपियंस (Night of Champions 2023) में जिमी उसो (Jimmy Uso) ने रोमन हमला करके उन्हें धोखा दिया था। पिछले हफ्ते के स्मैकडाउन (SmackDown) में यह लगभग साफ हो गया कि यह टॉप फैक्शन टूटने की कगार पर है। हाल ही में एक हाउस शो के दौरान द उसोज़ (The Usos) एक साथ इन-रिंग एक्शन में दिखे थे।

ब्लू ब्रांड के हालिया एपिसोड में रोमन और पॉल हेमन को छोड़कर सभी ने जिमी का साथ दिया था। जिमी ने रेंस को कहा कि यह सब उनके गलत बर्ताव के कारण हुआ है। इसपर बदलाव होना चाहिए। कुछ समय के लिए यह लगा था कि रोमन इस बात को मान गए हैं और इस दौरान वो बहुत भावुक भी हो गए थे।

हालांकि, रेंस का इशारा पाते ही सोलो ने जिमी पर समोअन स्पाइक से हमला कर दिया था। अभी यह साफ नहीं हुआ है कि जिमी का द ब्लडलाइन में सफर खत्म हो गया है या नहीं। जे उसो पर भी अनिश्चितता बनी हुई है कि वो किसका साथ देंगे। लगभग इसके दो दिन बाद हाल ही में जिमी और जे उसो हाउस शो में एक-साथ दिखाई दिए थे। शो में जिमी और जे उसो का मुकाबला द ब्रॉलिंग ब्रूट्स से हुआ था, जहां पूर्व टैग टीम चैंपियंस की जीत हुई थी।

WWE Night of Champions के मेन इवेंट में Roman Reigns को मिला था भाइयों से धोखा

Night of Champions में रोमन रेंस और सोलो सिकोआ का मुकाबला केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन से अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियनशिप के लिए हुआ था। मैच के दौरान द उसोज़ का दखल देखने मिला लेकिन उन्होंने गलती से सिकोआ को ही सुपरकिक मार दी थी, जिससे रोमन रेंस नाराज हो गए और दोनों को धक्का दे दिया। इसके बाद जिमी ने ट्राइबल चीफ पर ही दो बार सुपरकिक से हमला कर दिया था। इसके कारण रोमन को लंबे समय बाद किसी मैच का हिस्सा बनने के बाद हार का सामना करना पड़ा था।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

Poll : 0 votes