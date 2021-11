Survivor Series 2021: 4 बड़ी चीज़ें जिनके होने से पूरा WWE यूनिवर्स हैरान हो जाएगा

WWE सर्वाइवर सीरीज (Survivor Series) 2021 पीपीवी अब कुछ ही समय दूर रह गया है। उससे पूर्व अभी एक स्मैकडाउन (SmackDown) एपिसोड बाकी है, जिसमें ब्लू ब्रांड की मेंस टीम का आखिरी मेंबर भी सामने आ सकता है, जो सैमी जेन (Sami Zayn) के बाहर होने से खाली हुआ है।

कार्ड में अभी तक मेंस और विमेंस 5-ऑन-5 Survivor Series एलिमिनेशन मैचों के अलावा रोमन रेंस vs बिग ई, डेमियन प्रीस्ट vs शिंस्के नाकामुरा, बैकी लिंच vs शार्लेट फ्लेयर और RK-Bro (रैंडी ऑर्टन और रिडल) vs द उसोज चैंपियन vs चैंपियन मैचों को शामिल किया जा चुका है।

Survivor Series, WWE द्वारा आयोजित साल के सबसे बड़े 4 इवेंट्स में से एक है और हर एक बड़े पीपीवी की तरह यहां भी प्रतिवर्ष कुछ यादगार चीज़ें देखनेको मिलती रही हैं। इसलिए इस आर्टिकल में हम उन 4 बड़ी चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे, जिनके होने से पूरा WWE यूनिवर्स हैरान हो जाएगा।

WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस की क्लीन तरीके से हार

रोमन रेंस ने WrestleMania 36 से पूर्व ब्रेक लिया था, जिसके करीब 5 महीने बाद उन्होंने SummerSlam 2020 में वापसी की और उसके एक हफ्ते बाद ही नए WWE यूनिवर्सल चैंपियन बने। यूनिवर्सल टाइटल तभी से उन्हीं के पास है और उन्हें लगातार मैचों में जीत मिलती आ रही थी, मगर हाल ही में किंग्स वुड्स के हाथों उन्हें DQ से हार झेलनी पड़ी थी।

अब Survivor Series 2021 में उनका सामना WWE चैंपियन बिग ई से होने वाला है। लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कंपनी के बड़े अधिकारी बिग ई की तुलना में रोमन को मजबूत दिखाना ज्यादा पसंद करेंगे। वहीं मौजूदा स्थिति के हिसाब से इस मैच में कई सुपरस्टार्स का दखल देखने को मिल सकता है।

दखल के कारण मैच का अंत DQ से होने की काफी संभावनाएं हैं, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि अधिकांश लोग रेंस की जीत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इस बीच अगर ट्राइबल चीफ की क्लीन तरीके से हार हो जाती है तो संभव ही WWE यूनिवर्स हैरान रह जाएगा।

